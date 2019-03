Cristina Cifuentes: "Siempre se ve la vida de otra manera"

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado que, tras un accidente, "siempre se ve la vida de otra manera" y ella ha decidido quedarse "solamente con lo positivo", además de expresar su intención de incorporarse al trabajo incluso "al 500 por ciento".



Cifuentes ha participado por primera vez en un acto público tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado 20 de agosto. La delegada, que continúa de baja médica, ha querido acercarse a la toma de posesión del hasta ahora subdelegado del Gobierno en Madrid, Manuel Quintanar, como responsable de la Agencia Antidopaje, y en el que ha acabado interviniendo de manera improvisada para agradecer su trabajo en el departamento.



Aunque más delgada de lo habitual, Cifuentes está aparentemente recuperada y ha hablado amistosamente y con su habitual ímpetu con los invitados al acto y con la prensa. A preguntas de los periodistas tras el acto, ha reconocido que después de un siniestro "siempre se ve la vida de otra manera" y ha recalcado que, de estas experiencias, "hay que sacar lo positivo".

"Solamente me quedo con lo positivo, porque ha habido cosas muy positivas"

"Solamente me quedo con lo positivo, porque ha habido cosas muy positivas y me ha servido para darme cuenta de que hay muchísima gente maravillosa y de que he salido de una situación que realmente era grave", ha confesado.



En cuanto a si se tomará al trabajo con más calma o volverá al mismo "al 300 por ciento", ha contestado que lo hará incluso "al 500 por ciento" y ha destacado que "un accidente o una enfermedad grave sirven para reflexionar y poner en su sitio las cosas que son importantes y las que no lo son".



"Pero eso no tiene que ver con el trabajo. Creo que en el trabajo uno tiene que darlo todo y yo seguiré dándolo todo, por supuesto", ha aseverado.

Cifuentes ha expresado su deseo de que los médicos le den pronto el alta para incorporarse totalmente a su puesto de trabajo, aunque durante la baja continúa despachando con sus colaboradores a diario y pasa "a ratitos" por la Delegación.



"Me encuentro bastante bien; afortunadamente he tenido una recuperación muy rápida", han sido sus primeras palabras a los periodistas, a los que ha explicado que los médicos le dijeron que podía estar cuatro meses ingresada y finalmente estuvo solo uno.



Ha aprovechado para agradecer a todo el personal del hospital La Paz -médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza- el "excelente trato" que le han dispensado, "el mismo" que, a su juicio, dispensan a todos los pacientes".



También ha agradecido las muestras de cariño que le han hecho llegar representantes públicos y también ciudadanos anónimos que la han "ayudado a salir adelante de un accidente que era complicado".



Cifuentes va a rehabilitación tres días a la semana, en concreto a fisioterapia para mejorar la capacidad respiratoria, la movilidad y la fuerza, y además hace ejercicios en casa.



Al finalizar el acto ha reconocido que se sentía algo cansada, aunque ha bromeado que se ha puesto tacones, que es "un gran avance". Las siete costillas que se le fracturaron en el accidente aún le oprimen el pulmón y en ocasiones sufre fuertes dolores.