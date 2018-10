Casado pide a Europa que exija a Sánchez lo mismo que a Rajoy en los Presupuestos: "El Gobierno es un desastre y tiene a España hecha un desastre"

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido en que pedirá ante las instituciones europeas que se cumpla el rigor presupuestario y por eso ha señalado que "solo le pide" a la Comisión Europea que "exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy" en lo referente a los presupuestos generales del Estado.

En respuesta, Sánchez ha afirmado que el viaje que realizará Casado es "una deslealtad impropia de un partido de Gobierno".

Casado ha insistido este martes en que el Presupuesto que plantea el Gobierno socialista abre paso a la próxima recesión en España e "instrumentaliza la salida del pacto de estabilidad y crecimiento". Además ha hablado del "factor de Italia", un país cuyos presupuestos ya ha cuestionado Europa, para señalar que los populares no quieren que España "se convierta en otra Italia, en otro problema para la Comisión Europea".

Pablo Casado, que mañana se reúne con líderes del Partido Popular Europeo, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel, ha negado que acuda a Europa a hablar mal de España, y ha señalado que cuando le dijo al presidente de la Comisión, Jean Claude-Juncker, que España era un "desastre", se refería al Gobierno de Pedro Sánchez.

"No queremos que España vaya por el mal camino"

"No queremos que España vaya por mal camino", ha recalcado el líder del PP, quien ha denunciado por otra parte que el Ejecutivo del PSOE haya presentado un borrador de presupuestos "eludiendo el techo de gasto y la senda de déficit, aún no aprobados". Y ha advertido de que, "si esto cuela", los demás partidos políticos no podrán tener los datos reales sobre la desviación presupuestaria hasta marzo de 2020.

En definitiva, Casado ha considerado que Pedro Sánchez está haciendo "lo mismo que Zapatero" porque como ve que tiene la "legislatura completamente destrozada" decide recurrir al gasto público, generando más déficit y más deuda. También ha rechazado la idea de que una subida de impuestos vaya a ayudar a equilibrar, porque por mucho que el Gobierno diga que así le dará "margen para gastar" el incumplimiento del déficit público hará que "se coma la recaudación".

Carmen Calvo recrimina a Casado su postura

La ministra de Presidencia defiende que "la política que debemos hacer en las instituciones comunitarias es la política del Gobierno de España", que es la que refleja "la mayoría absoluta de la Cámara". "Todos debemos respetar la mayoría que representa nuestro Gobierno como la que representa otro Gobierno en otro momento del país y lo que tiene que hacer Casado en Europa es hablar bien de su país y respetar que estos momentos está en la oposición", ha zanjado.