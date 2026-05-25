Borja Sémper pide al PNV que sea "coherente" y que no siga sosteniendo el Gobierno de Sánchez

El portavoz nacional del Partido Popular y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha afirmado en una rueda de prensa que los socios del PSOE son "culpables por omisión" de los presuntos casos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. Según Sémper, los socios de gobierno intentan mantener a flote la legislatura sin hacer "nada" que aboque a su fin.

Concretamente, centró sus críticas en el presidente del PNV, Aitor Esteban y le pidió que sus "palabras" pidiendo elecciones anticipadas deben traducirse en hechos. "Si el PNV cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, el PNV debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen", replicó el portavoz nacional del PP a Esteban en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP.

Los 'jeltzales' escenificaron este domingo un distanciamiento de Sánchez tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. Para la dirección nacional del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ese distanciamiento es insuficiente y detalla que ese movimiento debe acompañarse de acciones concretas, o de lo contrario, resultará estéril.

Esa reflexión la extiende al resto de aliados del PSOE, a los que emplazó a aprovechar la "oportunidad extraordinaria" que les brindará el Pleno del Senado para que "comiencen a distanciarse de manera clara, nítida y concreta de la montaña de corrupción que asedia al Gobierno".

De hecho, el PP someterá a votación una moción que reclama la dimisión en bloque de todo el Ejecutivo para que se celebren elecciones, tal y como reclamó el PNV.

No presentarán una moción sin los apoyos atados

De esta manera, el PP continúa su estrategia de presionar a los aliados del PSOE para que retiren su apoyo a Sánchez. No obstante, el PP descarta presentar, sin los apoyos atados, una moción de censura instrumental para descabalgar ahora a Sánchez de La Moncloa y precipitar una convocatoria electoral. Como replicó Sémper a los periodistas, "esa pregunta se la tienen que hacer a quienes empiezan a rasgarse las vestiduras que son sus socios".

Asimismo, fuentes del PP reconocen que en Génova quieren hablar lo menos posible de este tema para que el foco no se desvíe de los escándalos del PSOE ni de la "incomodidad" que sus aliados ya están verbalizando en público.

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