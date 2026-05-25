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IMPUTACIÓN ZAPATERO

Ignacio González Vega avisa que el caso Zapatero: "Se puede extender muchísimo en el tiempo"

El magistrado apunta en una entrevista en Antena 3 Noticias que "la Audiencia Nacional es un órgano que esta sobresaturado".

Magistrado entrevista

El magistrado Ignacio González Vega sobre la imputación de Zapatero: "como mínimo la instrucción puede durar un año, si hay juicio, muchísimo tiempo" | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
Publicado:

El magistrado Ignacio González Vega explica en Noticias de la Mañana las novedades que implica el informe de la UDEF conocido este fin de semana. "Lo que viene es a certificar los indicios que conocimos la semana pasada en el auto", para añadir: " Estos informes de la policía no deben suponer novedad alguna a lo dicho en el auto del juez Calama, toda vez que en el auto, si está bien elaborado es un compendio o un resumen de todas las investigaciones policiales hechas hasta ese momento" y puntualiza: "En el auto se destacan solo los aspectos constitutivos de delito y aquellos indicios constitutivos de criminalidad".

Que esperamos del sumario

Preguntado por los plazos que acompañarán al caso Zapatero el magistrado ha explicado que "estamos en la fase inicial", pero que va a prolongarse en el tiempo, y advierte: "La instrucción puede durar en torno a un año como mínimo, y eso es hablar de poco tiempo", dice González Vera.

"Es verdad que el juez Calama y su juzgado se caracteriza por la rapidez que imprime en sus investigaciones, pero hay algunos factores que exceden del propio mandato del juez como es emitir comisiones rogatorias en países que tardan en darse". Además, "una vez que finaliza la instrucción hay que hacer los escritos de acusación, los de defensa y ver las agendas de cada una de las salas del juzgado. Se puede extender muchísimo en el tiempo".

Reconoce el magistrado que "lo que tenemos en la Audiencia Nacional es un órgano que esta sobresaturado". Y plantea la siguiente reflexión: "Unas personas que están estigmatizadas, sentadas en el banquillo, con una sospecha de culpabilidad hasta que se conozca la sentencia y si es absolutoria imagínese, todo ese calvario sufrido para acabar siendo inocente ¿Hay forma de repararlo?

Los pagos a Zapatero

Según el material incorporado a la causa, Julio Martínez, dueño de Análisis Relevante, habría cobrado de Plus Ultra 458.000 euros durante cinco años a través de varias sociedades y habría abonado posteriormente alrededor de 450.000 euros al expresidente por servicios de consultoría.

Zapatero explicó en el Senado que realizó informes "orales y escritos" para Análisis Relevante. Sin embargo, la Audiencia Nacional analiza si esos trabajos respondieron a servicios reales o si fueron utilizados para justificar pagos vinculados a la operación investigada.

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