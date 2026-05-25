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La UDEF apunta al domicilio de Zapatero como "espacio idóneo" para coordinar instrucciones sensibles en la trama Plus Ultra

La Policía sostiene que el expresidente habría utilizado "canales alternativos" y una "estructura dual" entre su oficina y su vivienda para coordinar operaciones vinculadas a la investigación.

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La investigación judicial sobre el caso Plus Ultra sigue estrechando el foco sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, sostiene que parte de la operativa investigada no se realizaba a través de canales oficiales y apunta directamente a una supuesta "estructura funcional distribuida" entre la oficina profesional del exlíder socialista y su domicilio particular.

Según el atestado policial, los investigadores consideran que "no todas las instrucciones" vinculadas a la presunta red se formalizaban por correo electrónico y que existirían "canales de comunicación alternativos" para trasladar determinadas directrices. En ese contexto, la UDEF describe la vivienda de Zapatero como un espacio de especial relevancia dentro de la investigación.

"Por ello, el domicilio se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad", recoge el informe policial.

El papel del domicilio

La Policía Judicial sostiene que la actividad atribuida al entorno de Zapatero no se limitaba a la oficina situada en la calle Ferraz de Madrid. Los investigadores consideran que la operativa se habría desarrollado también desde el ámbito privado del expresidente, donde, según la UDEF, dispondría de "mayor reserva y control de la información".

"Por otra parte, y según se deduce de la dinámica operativa observada (…) evidencian una estructura funcional distribuida, no circunscribiéndose ese ámbito en un único espacio, sino que se fraguaría de forma complementaria en la oficina y en su domicilio", añade el documento.

Los agentes llegaron incluso a solicitar el registro de la vivienda particular de Zapatero. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a esa medida y el magistrado instructor, José Luis Calama, finalmente no autorizó la entrada debido a "la alerta en su entonro más íntimo tras las numerosas noticias en medios". Sí se practicaron diligencias en la oficina oficial vinculada al expresidente.

Correos, facturas y coordinación

Otro de los elementos que destaca la UDEF es la relevancia de una cuenta de correo electrónico vinculada al ex jefe del Ejecutivo. Según los investigadores, desde esa dirección se habrían coordinado actuaciones, redactado facturas y articulado documentos relacionados con la actividad económica investigada.

"La centralidad de la cuenta xxxxxxx@xxxxxxx.com en esta operativa resulta incuestionable", señala el informe, que añade que desde ella "se transmiten instrucciones, se coordinan actuaciones, se elaboran borradores de facturas y se articula la apariencia documental de la actividad económica de la red".

La Policía sitúa además al expresidente "dirigiendo las acciones" de la supuesta organización y coloca en un segundo escalón a Julio Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo García, considerados por los investigadores como hombres de confianza de Zapatero en España y Venezuela.

El avance de la causa llevará al expresidente ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. El juez José Luis Calama le atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales dentro de la trama vinculada a Plus Ultra.

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Última hora de la imputación Zapatero en directo: La UDEF localiza decenas de collares, pendientes y relojes en una caja fuerte del despacho de Zapatero

Decenas de collares, pendientes y relojes en una caja fuerte del despacho de Zapatero.

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