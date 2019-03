El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha definido la visita del ex presidente José María Aznar a Melilla, en medio de la escalada de tensión con Marruecos por incidentes fronterizos, como una "muestra de deslealtad" hacia España y a su Gobierno.

Blanco, quien ha recordado que Aznar no estuvo en la ciudad autónoma en sus ocho años de presidente del Gobierno, sostiene que la visita del ahora presidente de honor del PP no ayuda al país en el actual contexto y además cree que el ex jefe de Gobierno lo sabe.