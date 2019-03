Aznar revela que eligió a Rajoy como sucesor porque Rato lo rechazó dos veces

Aznar hace esta reflexión en "Memorias I" (Planeta), el primer volumen de sus memorias que se presentará el próximo 26 de noviembre en Madrid y en el que explica algunas de sus decisiones más controvertidas durante sus ocho años de Gobierno (1996-2004).

José María Aznar ha desvelado que "Le anuncié a Rodrigo que iba a cumplir mi compromiso de no estar más de ocho años en el Gobierno. Le dije que debía pensar seriamente si quería ser el próximo líder del PP y el candidato a la presidencia del Gobierno".

Pero Rodrigo Rato rechazó dos veces la oferta, "Me dijo que por motivos personales no se veía capaz de asumir una responsabilidad tan relevante en esos momentos. Esa misma semana volví a insistir, pero esta vez Rodrigo no me contestó directamente. Tres meses después me encontré con su respuesta en una carta a un periódico que se titulaba, Rodrigo no quiere".

También en el libro explica como la conversación en la que le dijo a Mariano Rajoy que sería su sucesor. Rajoy dijo, "¡Presidente, prefiero que no me digas lo que intuyo que me vas a decir. Pero quiero que sepas que siempre te estaré agradecido. Nunca olvidaré que me has hecho cinco veces ministro y, además, vicepresidente del Gobierno. Con esto, todas mis aspiraciones políticas están más que colmadas". Gracias, le contestó Aznar, "Te lo voy a decir. Creo que tú eres la persona adecuada".



La amenaza de ETA fue una "prueba muy dura"

El expresidente del Gobierno José María Aznar afirma que la estrategia de amenaza de ETA contra el PP puso la capacidad de resistencia del partido "al límite" y para él fue una "prueba política y personal muy dura".

En el que cita los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Alberto Jiménez-Becerril y su mujer, Ascensión García Ortiz, Tomás Caballero y Manuel Zamarreño. Recuerda que asistió a todos los funerales acompañado por su esposa, Ana Botella, y que su apoyo y su fortaleza le ayudaron mucho en aquellos momentos tan duros.

"Ningún representante político del PP se sentía a salvo" y el objetivo de ETA era someter al Gobierno a una "presión insoportable para que doblase la rodilla y accediese a negociar", recuerda el exjefe del Gobierno, quien destaca que la estrategia no funcionó.