El exdirigente de ETA 'Kantauri' se niega a declarar por el asesinato del matrimonio Jiménez-Becerril

El concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, Ascensión García recibieron un tiro en la cabeza en enero de 1998 en Sevilla cuando salían de un restaurante. Tenían tres hijos. Al comienzo de la vista en la Audiencia Nacional "Kantauri" se ha limitado a decir en euskera que es militante de ETA y que no quería participar en el juicio ni responder a pregunta alguna.

Los etarras condenados ya a 60 años de cárcel cada uno por estos hechos, José Luis Barrios Martín, Miguel Azurmendi Peñagaricano y María Teresa Pedrosa Barrenechea, han testificado que no recuerdan si la orden se la dio "Kantauri" ni si se reunieron con él en Francia para que les facilitara dinero y armas para llevarla a cabo y han alegado torturas en sus declaraciones ante la Guardia Civil.

José Luis Barrios ha asegurado que sabe quién es "Kantauri" por las fotos en la prensa y María Teresa Pedrosa ha dicho que le ha conocido en la cárcel. La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha pedido a Teresa Pedrosa respeto al fiscal durante el interrogatorio ya que en un momento del mismo ella le ha contestado que para qué quería saber lo que le estaba preguntando limitándose la testigo a responder que había sido torturada durante cinco días por la Guardia Civil.

La etarra ha llegado a decir: "¿Esto qué es, un chiste?", ante lo que la presidenta de la Sala le ha interrumpido para decirle que "de risa nada" ya que el objeto del juicio "no es cosa para reírse" y le ha insistido en que contestara al fiscal.

La abogada de "Kantauri" ha pedido la absolución al considerar que no ha quedado acreditada su participación en los hechos y ha considerado que las acusaciones solo de basan en declaraciones de coimputados no ratificadas en el juicio y fruto de torturas denunciadas en su día.

Entre los asistentes a la vista se encontraba la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que era la alcalde de Sevilla cuando se cometió este atentado. En declaraciones a los periodistas en un receso de la vista ha dicho de forma emocionada que ha asistido al juicio como "homenaje a todas las víctimas del terrorismo que sufren tantísimo". Por su parte, la eurodiputada del PP Teresa Jiménez-Becerril, hermana de Alberto Jiménez-Becerril, ha deseado hoy que "Kantauri" sea condenado por el crimen y "cumpla íntegramente su condena, sin más beneficio que el de seguir vivo".

En un comunicado la parlamentaria europea asegura que no le importan los miles de años a los que puede ser condenado el exdirigente etarra sino que se haga justicia y cumpla de verdad la pena que se le imponga. "Hoy juzgan al que mandó matar a mi hermano -dice Teresa Jiménez-Becerril-. Me gustaría decir que espero que sea condenado y que salga de la cárcel dentro de muchísimos años, viejo y como un miserable, completamente solo y no sonriente y acogido como un héroe".