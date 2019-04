Artur Mas: "Puede que me condenen pero eso no le da la razón a la Justicia"

La causa judicial por el 9-N sigue adelante sin fisuras. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ve indicios de delito para juzgar al expresidente de la Generalitat, por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

Artur Mas ha declarado al respecto que esto no se puede aceptar ya que se trata de "un reto democrático" como el que se plantea no se puede solucionar "a través de la fiscalía o de los tribunales como si fuéramos delincuentes, eso no es delito".

La sala civil y penal del TSJC ha desestimado el recurso presentado por los abogados de Mas. "No queríamos proclamar la independencia de Cataluña, solo preguntamos a la gente", aclara al respecto, y advierte que si esto es delito entonces "no hay democracia".

Ante la pregunta de que el expresidente podría ser inhabilitado e incluso se podría sentar en el banquillo de los acusados, el responde: "Puede que me condenen pero eso no le da la razón a la Justicia", pero considera que esto "se debería de hablar con normalidad fuera de los tribunales y fuera de los juicios penales".

Además, el expresidente ha declarado a Espejo Público que "los fiscales de Cataluña dijeron que no había delito" y ha criticado que en algunos ministerios se "afinan" los criterios de los fiscales.

Lo que plantea Cataluña es "un reto democrático" de gran alcance que "ha sido reiterado en la calle y en las urnas", por lo que se merece como mínimo "sentarse y hablar".

Finalmente Mas ha reiterado su buena intención ante la situación: "Yo di un paso para no repetir elecciones en Cataluña".