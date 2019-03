Mas: "es el momento de dotar a Cataluña de estructuras de Estado"

Artur Mas asegura en el Palau de Barcelona que el camino de Cataluña hacia su libertad ya ha empezado e indica que ahora el reto que tiene entre las manos el Gobierno catalán es "dotar de estructuras de Estado" a este territorio para que sea un país independiente dentro de la Unión Europea. Es consciente de que "nada será fácil" pero convencido de que "todo es posible".

Ha pedido al resto de España que escuche "atentamente y con ganas de entender" a los catalanes, y no ha descartado un anticipo electoral en Cataluña si en la reunión que mantendrá el día 20 con el presidente Rajoy le niegan el pacto fiscal.

Ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe tener una actitud de escucha y de respeto tras el éxito de la manifestación independentista. "No me escuches sólo a mí, no escuches sólo a CiU o a los partidos catalanes. Escucha al pueblo de Cataluña atentamente", ha pedido Mas al mandatario español.

En cualquier caso, y en un tono solemne, Mas ha emplazado a toda España a evitar caricaturizar las demandas que ha expresado una amplia mayoría de la sociedad catalana y que como mínimo debe tener una actitud de "respeto".

"Estamos en un camino inequívoco", ha dicho Mas, que ha lanzado un mensaje al resto de España: si Cataluña logra el pacto fiscal puede ser que igualmente su proceso hacia la independencia continúe porque la ciudadanía no vea satisfechas sus reivindicaciones.

"La independencia cada vez es más transversal en la sociedad catalana", ha dicho Mas en una comparecencia institucional desde el Palau de la Generalitat, un día después de la gran manifestación independentista que colapsó el centro de Barcelona, y que aglutinó a más de 1,5 millones de catalanes según la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra.