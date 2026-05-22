La Policía encontró una caja fuerte en el despacho de Zapatero durante el registro

Los agentes de la Policía Nacional accedieron a una caja fuerte situada en el despacho del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el marco del caso 'Plus Ultra' y en el que estaba presente su secretaria personal, Gertrudis Alcázar.

Tal y como recoge el diario 'El Confidencial', el acceso a esa caja fuerte en el despacho en la calle Ferraz en un principio se demoró. No obstante, finalmente se facilitó la llave a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

A ese despacho, situado en frente de la sede federal del PSOE, fueron los agentes de la UDEF junto al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), una unidad de apoyo logístico especializado en la apertura de cajas fuertes y el acceso a zonas ocultas.

La caja fuerte no fue el único objeto que intervinieron los agentes. Agendas, libretas, dinero en efectivo o el teléfono de la secretaria del expresidente también fueron intervenidos. Asimismo, los agentes registraron la empresa de las hijas de Zapatero. Tras este último registro, la Policía incautó material informático y teléfonos móviles.

La Audiencia Nacional bloquea una parte de las cuentas bancarias de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado el bloqueo de hasta 490.780 euros en las cuentas del expresidente. Esa cifra coincide con la que habría recibido entre 202 y 2024 de Análisis Relevante, la empresa de su socio Julio Martínez.

Esta medida sería la primera contra Zapatero dentro de la causa en la que el magistrado lo sitúa como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" vinculada al rescate público de 53 millones concedido a Plus Ultra.

Esta resolución también afecta a otras sociedades investigadas, entre ellas algunas registradas recientemente por la UDEF como la agencia de publicidad What The Fav S.L., propiedad de sus dos hijas.

Según la investigación, Martínez habría sido la pieza clave del entramado empresarial y el supuesto canalizador de pagos mediante una red de sociedades con escasa actividad o con un número muy bajo de empleados. El juez Calama se centra en Análisis Relevante, desde donde, según el auto, se realizaron pagos y encargos tanto a Zapatero como a empresas vinculadas a sus hijas que "carecían de valor real".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.