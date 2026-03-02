El responsable de Bomberos de Valencia, sobre el Cecopi de la DANA: "Mazón no tenía que estar"

La jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la que fallecieron 230 personas, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar como testigo a Avelino Mascarell, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y alcalde de Xeraco (Valencia). El también diputado provincial de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Desarrollo Rural ha llegado al Palacio de Justicia de Catarroja (Valencia) minutos después de las 9 de la mañana sin responder a las preguntas de la prensa.

Mascarell ha contado que aquel 29 de octubre, sobre las 14:00 horas, le llamó el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, para solicitarle efectivos. De esta manera, ha indicado que decidió poner rumbo a este municipio sin tener constancia, a esa hora de que existía una convocatoria de Cecopi. Fuentes conocedoras de su declaración han apuntado a Antena 3 Noticias que Mascarell ha señalado que supo de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) porque José Miguel Basset, quien fuera jefe de Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, se lo comunicó por teléfono cuando iba camino de Utiel y, en ese momento, cambió su trayecto para ir a l'Eliana.

Según ha asegurado, llegó al Centro de Coordinación de Emergencias antes de las 17 horas y solo habían llegado Basset y Jorge Suárez, subdirector de Emergencias de la Generalitat. Todavía no estaban allí, ha asegurado, ni la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ni el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, los dos investigados en este procedimiento.

"No se sabía que había fallecidos"

Sobre el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha apuntado: "Los que estábamos allí no estábamos pendientes del señor Mazón. El señor Mazón no tenía que estar allí. Ya estaba la consellera".

En cuanto a los asuntos sobre los que se centró aquel Cecopi, ha afirmado que recordaba conversaciones focalizadas en Utiel y que “no se sabía que había fallecidos”. Respecto a la presa de Forata, ha aseverado que se trató "más tarde".

Preguntado por el Es Alert a la población a las 20.11 horas, ha respondido que "se habló de que había que subir a las plantas altas, pero no recuerdo quién". En este sentido, se le ha interrogado por el motivo por el que esa petición no se puso en el mensaje y el testigo ha contestado que lo desconocía.

Mascarell fue citado como testigo después de la declaración ante la jueza de la dana del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. La comparecencia fue solicitada por la acusación popular de la formación Compromís.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.