Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

DANA Valencia

El responsable de Bomberos de Valencia, sobre el Cecopi de la DANA: "Mazón no tenía que estar"

Avelino Mascarell declara como testigo ante la jueza de Catarroja.

Avelino Mascarell, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

Avelino Mascarell, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de ValenciaAntena 3 Noticias

Publicidad

Rosa Rodríguez
Publicado:

La jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la que fallecieron 230 personas, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar como testigo a Avelino Mascarell, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y alcalde de Xeraco (Valencia). El también diputado provincial de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Desarrollo Rural ha llegado al Palacio de Justicia de Catarroja (Valencia) minutos después de las 9 de la mañana sin responder a las preguntas de la prensa.

Mascarell ha contado que aquel 29 de octubre, sobre las 14:00 horas, le llamó el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, para solicitarle efectivos. De esta manera, ha indicado que decidió poner rumbo a este municipio sin tener constancia, a esa hora de que existía una convocatoria de Cecopi. Fuentes conocedoras de su declaración han apuntado a Antena 3 Noticias que Mascarell ha señalado que supo de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) porque José Miguel Basset, quien fuera jefe de Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, se lo comunicó por teléfono cuando iba camino de Utiel y, en ese momento, cambió su trayecto para ir a l'Eliana.

Según ha asegurado, llegó al Centro de Coordinación de Emergencias antes de las 17 horas y solo habían llegado Basset y Jorge Suárez, subdirector de Emergencias de la Generalitat. Todavía no estaban allí, ha asegurado, ni la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ni el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, los dos investigados en este procedimiento.

"No se sabía que había fallecidos"

Sobre el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha apuntado: "Los que estábamos allí no estábamos pendientes del señor Mazón. El señor Mazón no tenía que estar allí. Ya estaba la consellera".

En cuanto a los asuntos sobre los que se centró aquel Cecopi, ha afirmado que recordaba conversaciones focalizadas en Utiel y que “no se sabía que había fallecidos”. Respecto a la presa de Forata, ha aseverado que se trató "más tarde".

Preguntado por el Es Alert a la población a las 20.11 horas, ha respondido que "se habló de que había que subir a las plantas altas, pero no recuerdo quién". En este sentido, se le ha interrogado por el motivo por el que esa petición no se puso en el mensaje y el testigo ha contestado que lo desconocía.

Mascarell fue citado como testigo después de la declaración ante la jueza de la dana del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. La comparecencia fue solicitada por la acusación popular de la formación Compromís.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO | Pedro Sánchez sorprende con una atrevida ruta enduro el día de su cumpleaños: "¡A por los 54!"

SÁNCHEZ

Publicidad

España

Avelino Mascarell, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

El responsable de Bomberos de Valencia, sobre el Cecopi de la DANA: "Mazón no tenía que estar"

Imagen de archivo de Begoña Gómez.

El juez Peinado confirma que ha recibido los mails solicitados a Begoña Gómez y se los remite a la UCO para que los analice

Fiscalía se querella contra José Tomé tras recibir denuncia contra él por acoso sexual

La Fiscalía de Lugo presenta una querella contra José Tomé, exdirigente del PSOE, por acoso sexual

El Rey emérito Juan Carlos I saluda a su llegada a Sanxenxo
Rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos se encuentra bien y tranquilo en un hotel en Abu Dabi

Este será el ganador de las Elecciones de Castilla y León 2026 según Chatgpt
ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Este será el ganador de las Elecciones de Castilla y León 2026 según Chatgpt

Ministro Albares
ATAQUE A IRÁN

Albares no tiene información de que EE.UU. haya usado bases militares españolas para el ataque a Irán

Albares, ni desmiente, ni confirma. " No tiene información sobre si el ejército estadounidense ha utilizado las bases españolas de Rota o Morón.

El Rey Felipe VI interviene durante la cena oficial de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Casa Real

Felipe VI pide moderación en Oriente Medio ante el riesgo de escalada regional

En la cena del MWC en el MNAC, el rey ha reclamado respeto a los civiles y una salida diplomática tras los ataques entre EEUU, Israel e Irán y ha reiterado su defensa de la paz en Ucrania.

Imagen del 60 cumpleaños de Ábalos

Las imágenes de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el 60 cumpleaños de Ábalos

Los audios de una subordinada del exDAO: "Ascendía a sus amantes"

Los audios de una subordinada del exDAO: "Ascendía a sus amantes"

José Luis Rodríguez Zapatero

El PP lanza una ofensiva parlamentaria contra Zapatero en vísperas de su comparecencia por el 'caso Koldo'

Publicidad