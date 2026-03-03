David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, percibió 340.572 euros de la Diputación de Badajoz

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobró un total de 340.572,36 euros de la Diputación de Badajoz por su labor como coordinador de las actividades de los conservatorios y, posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

La cuantía corresponde al periodo en el que desempeñó funciones dentro del Área de Cultura de la institución provincial pacense, primero en tareas vinculadas a la coordinación de centros formativos musicales y después al frente de la estructura dedicada a las artes escénicas.

Funciones en el área cultural

Durante su etapa como coordinador, su labor estuvo relacionada con la organización y supervisión de actividades en los conservatorios dependientes de la Diputación. Con posterioridad, asumió la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, cargo integrado en el organigrama cultural del ente provincial.

En paralelo, la Diputación de Badajoz impulsó una reestructuración interna del Área de Cultura, Deportes y Juventud, que incluyó la creación y modificación de distintos puestos de responsabilidad. Entre ellos figuraba la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas, adscrita al servicio encargado de actividades culturales, juveniles y deportivas.

Un informe firmado por el jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas detalla que esa jefatura respondía a una necesidad organizativa para coordinar varios centros dependientes del área, ubicados en distintos edificios administrativos, así como para gestionar proyectos con financiación estatal y europea.

Según el citado documento, la creación de la sección buscaba articular la gestión de programas culturales y actividades transfronterizas, además de coordinar la ejecución de proyectos financiados a través de fondos europeos y estatales. El informe describe funciones generales propias de una jefatura de sección, como la ejecución de directrices, el control de la actividad interna, la coordinación con otros departamentos y la gestión presupuestaria. También recoge competencias específicas en materia de diseño y desarrollo de programas culturales y supervisión de proyectos transfronterizos

La cantidad total percibida por David Sánchez, 340.572,36 euros, se corresponde con su desempeño en los cargos mencionados dentro de la Diputación de Badajoz, en el marco de la estructura administrativa del Área de Cultura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.