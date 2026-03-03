Cuándo fueron las últimas elecciones de Castilla y León y quién ganó

El próximo 15 de marzo se celebran elecciones a las Cortes de Castilla y León. Una cita clave que decidirá quién presidirá la comunidad durante los próximos cuatro años y que, además, puede tener lectura nacional como antesala de futuros comicios generales.

La última vez que los castellano y leoneses acudieron a las urnas fue el 13 de febrero de 2022. Aquella convocatoria fue anticipada y supuso la primera vez que un presidente de la Junta adelantaba las elecciones en la comunidad. Hasta entonces, los comicios autonómicos se celebraban tradicionalmente el cuarto domingo de mayo.

En aquella cita electoral, el Partido Popular fue la fuerza más votada con un 31,4% de los votos, seguido muy de cerca por el PSOE, que obtuvo un 30,02%. Por su parte, Vox se situó como tercera fuerza política con un 17,64% de los votos, protagonizando una fuerte subida respecto a 2019: pasó de un solo asiento a sumar 13 escaños, es decir, 12 más que en la anterior legislatura.

Primer gobierno PP-Vox

Otras fuerzas como Unidas Podemos, Soria ¡Ya!, Unión del Pueblo Leonés (UPL) o Ciudadanos también lograron representación, configurando un Parlamento fragmentado. Tras las elecciones, el PP necesitó el apoyo de Vox para la investidura, lo que dio lugar al primer gobierno de coalición entre ambas formaciones en Castilla y León.

Ahora, con la nueva convocatoria del 15 de marzo, la comunidad vuelve a decidir su futuro político en un contexto que vuelve a estar marcado por posibles pactos y equilibrios parlamentarios.

