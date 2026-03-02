Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Este será el ganador de las Elecciones de Castilla y León 2026 según Chatgpt

A escasos días de que se lleven a cabo las elecciones de Castilla y León, la inteligencia artificial adelanta cuáles serían los resultados y quién presidiría las Cortes.

Paula Hidalgo
Publicado:

Falta poco para que se produzcan los comicios de Castilla y León. El próximo 15 de marzo, los castellanoleoneses acudirán a las urnas, en un panorama electoral bastante agitado. Con la antesala de las elecciones extremeñas y las aragonesas, los resultados están en el aire. Aunque es difícil pronosticar un ganador seguro, Chat GPT ofrece una posibilidad.

Tras analizar los últimos sondeos, el asistente virtual apunta que el Partido Popular aparece como fuerza más votada en promedio de encuestas, con un apoyo estimado del 33-34% de los votos.

El PSOE le seguiría de cerca, con alrededor del 32%, lo que sugiere que podría haber un empate técnico si se confirman estos datos el día de la votación.

Vox repetiría como la tercera fuerza, tal y como ocurrió en Aragón, con cifras cercanas al 15% de los votos.

Por tanto, según estos datos, el PP tendría una ligera ventaja pero el resultado no sería abrumador, y ningún partido lograría una mayoría absoluta por sí solo.

Factores clave que podrían influir

Chat GPT también recalca que existen algunos factores clave como la fragmentación del voto en diferentes provincias o la participación y los pactos postelectorales que podrían influir en los resultados finales.

Por tanto, basándose en los datos demoscópicos actuales, la inteligencia artificial señala al PP como ganador, pero con una diferencia muy ligera con respecto al PSOE. Esto, por tanto, podría variar hasta el último día de la campaña, y se vería afectado por la participación, los acuerdos post-electorales o la presencia de los partidos regionales.

