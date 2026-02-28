VÍDEO | Pedro Sánchez sorprende con una atrevida ruta enduro el día de su cumpleaños: "¡A por los 54!"

Pedro Sánchez ha compartido este sábado un vídeo en sus redes sociales coincidiendo con su 54 cumpleaños. El presidente del Gobierno ha querido mostrar su ruta en bici precisamente la semana en la que se han avivado los rumores sobre su estado de salud.

"Toca ruta enduro para celebrar un año más. ¡A por los 54!", ha escrito Sánchez en su publicación de Instagram. "Se ha levantado un poco de niebla, pero aun así hace buen día para salir con la bici, lo prometido es deuda... Hay que hacer deporte siempre y huir de la vida sedentaria y estar en contacto con la naturaleza, porque eso sí que recarga las pilas", dijo el socialista.

La respuesta viral de Óscar Puente

Un vídeo al que ha querido contestar el ministro Óscar Puente para echar un capote a su líder en unas semanas en las que desde ciertos ámbitos se ha rumoreado acerca de un posible empeoramiento en la salud de Pedro Sánchez: "Hacer eso con 54 palos no es de estar muy mal de salud, ¿no? Por cierto, los cumple hoy.", escribió el diputado del PSOE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.