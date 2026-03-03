El Ejecutivo activa el Estatuto del Becario: más derechos y multas de hasta 225.000 euros

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda lectura el proyecto de ley del Estatuto del Becario y lo remite al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación. La iniciativa, pactada hace más de dos años entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios sin el respaldo de la patronal, llega a la Cámara Baja sin apoyos garantizados.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la norma como "la reforma laboral de la gente joven" y ha enmarcado su aprobación en los compromisos asumidos en la reforma laboral de 2021. "Es la reforma laboral para la gente joven", ha insistido tras el Consejo de Ministros.

Desde el departamento que dirige Díaz cifran en algo más de 1,7 millones los estudiantes en prácticas dados de alta en los dos últimos años. "Un sector marcado por la precariedad y la falta de derechos. Eso es lo que vamos a solucionar hoy", sostienen fuentes del Ministerio.

Nuevos derechos y compensación de gastos

El texto, denominado oficialmente Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, introduce la obligación de compensar los gastos derivados de las prácticas, como transporte, manutención o alojamiento. Hasta ahora, las empresas no estaban obligadas a asumir esos costes y, según los primeros datos disponibles de 2024, cerca de un millón de becarios no perciben ninguna remuneración.

La norma también reconoce el derecho a vacaciones y festivos en condiciones equivalentes a las de la plantilla, así como el acceso a servicios del centro de trabajo, incluidos espacios de descanso o restauración. Además, prohíbe que los estudiantes tengan que pagar por realizar prácticas.

El proyecto refuerza la figura del tutor y limita el número de estudiantes asignados: un máximo de cinco por tutor, o tres en pequeñas empresas. Asimismo, obliga a informar por escrito a la representación legal de los trabajadores sobre el número de becarios y sus condiciones.

Límites a las prácticas y presunción de relación laboral

Uno de los ejes de la ley es acotar el uso de prácticas para evitar que sustituyan puestos de trabajo. Los becarios no podrán superar el 20% de la plantilla, aunque se permite un mínimo de dos por empresa. En las prácticas curriculares, el límite será el 25% de las horas de los créditos de la titulación, que se amplía al 33% en másteres y doctorados.

En el caso de las prácticas no curriculares, el máximo se fija en el 15% de las horas de la titulación, con un tope de 480 horas. El texto establece que "se presumirá que existe relación laboral" cuando la actividad desarrollada sustituya funciones propias de un trabajador o no guarde vinculación directa con el programa formativo.

Para garantizar el cumplimiento, la Inspección de Trabajo podrá imponer sanciones de hasta 7.500 euros por incumplimientos y de hasta 225.000 euros en casos de discriminación.

Resistencia empresarial y pulso político

La patronal mantiene su rechazo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que a Díaz "le interesa más el anuncio que realmente esto funcione" y ha acusado al Ministerio de practicar "el monólogo social".

La norma inicia ahora un trámite parlamentario complejo. Díaz ha emplazado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a definir su posición: "Queremos ver si el señor Feijóo está de lado de la juventud del país o les va a golpear en la cara".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.