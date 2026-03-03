Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Becarios

El Ejecutivo activa el Estatuto del Becario: más derechos y multas de hasta 225.000 euros

La norma reconoce compensación de gastos, fija límites a las prácticas y prevé sanciones de hasta 225.000 euros, aunque afronta resistencias parlamentarias.

Yolanda D&iacute;az

Yolanda DíazEuropa Press

Publicidad

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda lectura el proyecto de ley del Estatuto del Becario y lo remite al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación. La iniciativa, pactada hace más de dos años entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios sin el respaldo de la patronal, llega a la Cámara Baja sin apoyos garantizados.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la norma como "la reforma laboral de la gente joven" y ha enmarcado su aprobación en los compromisos asumidos en la reforma laboral de 2021. "Es la reforma laboral para la gente joven", ha insistido tras el Consejo de Ministros.

Desde el departamento que dirige Díaz cifran en algo más de 1,7 millones los estudiantes en prácticas dados de alta en los dos últimos años. "Un sector marcado por la precariedad y la falta de derechos. Eso es lo que vamos a solucionar hoy", sostienen fuentes del Ministerio.

Nuevos derechos y compensación de gastos

El texto, denominado oficialmente Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, introduce la obligación de compensar los gastos derivados de las prácticas, como transporte, manutención o alojamiento. Hasta ahora, las empresas no estaban obligadas a asumir esos costes y, según los primeros datos disponibles de 2024, cerca de un millón de becarios no perciben ninguna remuneración.

La norma también reconoce el derecho a vacaciones y festivos en condiciones equivalentes a las de la plantilla, así como el acceso a servicios del centro de trabajo, incluidos espacios de descanso o restauración. Además, prohíbe que los estudiantes tengan que pagar por realizar prácticas.

El proyecto refuerza la figura del tutor y limita el número de estudiantes asignados: un máximo de cinco por tutor, o tres en pequeñas empresas. Asimismo, obliga a informar por escrito a la representación legal de los trabajadores sobre el número de becarios y sus condiciones.

Límites a las prácticas y presunción de relación laboral

Uno de los ejes de la ley es acotar el uso de prácticas para evitar que sustituyan puestos de trabajo. Los becarios no podrán superar el 20% de la plantilla, aunque se permite un mínimo de dos por empresa. En las prácticas curriculares, el límite será el 25% de las horas de los créditos de la titulación, que se amplía al 33% en másteres y doctorados.

En el caso de las prácticas no curriculares, el máximo se fija en el 15% de las horas de la titulación, con un tope de 480 horas. El texto establece que "se presumirá que existe relación laboral" cuando la actividad desarrollada sustituya funciones propias de un trabajador o no guarde vinculación directa con el programa formativo.

Para garantizar el cumplimiento, la Inspección de Trabajo podrá imponer sanciones de hasta 7.500 euros por incumplimientos y de hasta 225.000 euros en casos de discriminación.

Resistencia empresarial y pulso político

La patronal mantiene su rechazo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que a Díaz "le interesa más el anuncio que realmente esto funcione" y ha acusado al Ministerio de practicar "el monólogo social".

La norma inicia ahora un trámite parlamentario complejo. Díaz ha emplazado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a definir su posición: "Queremos ver si el señor Feijóo está de lado de la juventud del país o les va a golpear en la cara".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno confirma que se ha iniciado la repatriación de los españoles atrapados en Oriente Medio

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares

Publicidad

España

A3 Noticias 1 (22-05-25) La jueza envía a David Sánchez al banquillo de los acusados tras rechazar el último recurso del hermano del presidente

David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, percibió 340.572 euros de la Diputación de Badajoz

Yolanda Díaz

El Ejecutivo activa el Estatuto del Becario: más derechos y multas de hasta 225.000 euros

Miguel Moreno Purroy, asesor fiscal del bar Franky

El asesor del bar Franky reconoce que emitió facturas falsas a Acciona por orden de Koldo García

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares
Consejo de Ministros

El Gobierno confirma que se ha iniciado la repatriación de los españoles atrapados en Oriente Medio

Elecciones en Castilla y León 2026
ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Cuándo fueron las últimas elecciones de Castilla y León y quién ganó

Imagen de archivo de Óscar Puente
ACCIDENTE ADAMUZ

Óscar Puente reconoce el error de Adif al no avisar a la Justicia sobre el material retirado en Adamuz

El ministro de Transportes asegura que no hubo sustracción de pruebas, aunque Adif no comunicara de inmediato la retirada de material.

La ministra Robles niega que Morón y Rota colaboren con Estados Unidos en su ataque a Irán
IRÁN

EEUU retira sus aviones de Rota y Morón tras el rechazo de España a usar sus bases contra Irán

Margarita Robles, ministra de Defensa, asegura que las bases de Morón y Rota no prestarán apoyo a Estados Unidos a no ser que sea en el marco de la legalidad internacional.

Avelino Mascarell, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

El responsable de Bomberos de Valencia, sobre el Cecopi de la DANA: "Mazón no tenía que estar"

Begoña Gómez

El juez Peinado confirma que ha recibido los mails solicitados a Begoña Gómez y se los remite a la UCO para que los analice

Fiscalía se querella contra José Tomé tras recibir denuncia contra él por acoso sexual

La Fiscalía de Lugo presenta una querella contra José Tomé, exdirigente del PSOE, por acoso sexual

Publicidad