El asesor del bar Franky reconoce que emitió facturas falsas a Acciona por orden de Koldo García

Miguel Moreno Purroy admite que las facturas eran ficticias, "no respondían a una prestación real" y se lo pidió el exasesor de José Luis Ábalos.

El asesor del bar Franky reconoce que emitió facturas falsas a Acciona por orden de Koldo García | Europa Press

Juan Muñoz
Publicado:

El asesor fiscal del bar Franky de Pamplona, Miguel Moreno Purroy, ha reconocido este martes haber emitido facturas falsas a Acciona bajo la petición de Koldo García.

Purroy ha admitido que las facturas que le pidió el exasesor ministerial de José Luis Ábalos "no respondían a una prestación real". Señalando que dichas facturas, en total, "no sumaban más de 8.000 euros".

"Me arrepiento"

"Entre mediados de 2016 y principios de 2018 emití determinadas facturas que no respondían a una prestación real. Fue una decisión equivocada por mi parte, no la justifico y me arrepiento de haber actuado así. No volvería a ocurrir", ha reconocido.

"En lo que a mí respecta, el informe está muy bien documentado", ha reconocido el asesor fiscal sobre los documentos de la UCO que señalan que el bar de Pamplona emitía facturas ficticias a nombre de Acciona que luego cobraba Koldo García.

Purroy ha comparecido este martes en el Parlamento de Navarra, en la Comisión de Investigación sobre la licitación de obras públicas.

Aunque reconoce que actuó entre 2016 y 2018 y que "se equivocó", el asesor niega haber formado parte de una "trama corrupta".

"La tarjeta de visita de Acciona me la entregó Koldo García. Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba en mal momento económico y él no tenía dificultad para que Acciona pagara alguna factura", ha dicho Miguel Moreno Purroy.

"Círculo pactado" entre tres personas

Reconoce que existía un "circuito pactado" entre él mismo, Koldo García y el gestor del bar, Francisco Javier Lorente, que consistía en emitir una factura ficticia a Acciona, cobrar el dinero en la cuenta del bar y entregárselo en efectivo al exasesor de José Luis Ábalos, que sigue en la prisión de Soto del Real junto al exministro de Transportes.

Los audios de una subordinada del exDAO: "Ascendía a sus amantes"

