Alicia Sánchez-Camacho defiende su propuesta ante el ministro de Hacienda

Alicia Sánchez-Camacho llegaba al ministerio de Hacienda para defender su propuesta. Tras la reunión con el ministro Montoro, insistía en que es la acertada

Asegura que no busca la desigualdad entre comunidades, aunque sí defiende que las más ricas no contribuyan sin límite. Un planteamiento que en su propio partido no comprenden.

Es más, aunque sí consideran que la reforma del sistema de financiación es necesaria no creen -y así se lo ha transmitido el ministro Montoro- que éste sea el momento de plantearla.

Repartir cuando no hay, dice el presidente extremeño José Antonio Monago, puede sacar lo peor de cada casa o de cada comunidad. Además, ve en esta propuesta un guiño equivocado y peligroso a los independentistas.

Otros, sin embargo, defienden la propuesta de Sánchez Camacho, como por ejemplo la presidenta de los populares en el País Vasco. Una postura que podrá ser compartida o no, dice Arantza Quiroga, pero que debe ser escuchada.