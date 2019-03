El 15-M decidirá esta tarde si la minoría puede continuar acampada en Sol

Un portavoz del movimiento 15-M, José, ha explicado que existe "un pequeño grupo de gente que se quiere quedar" acampada, los cuales deberán presentar sus propuestas en la reunión de esta tarde para que, en caso de ser consensuadas, puedan permanecer acampados.

Este portavoz ha aclarado que las distintas comisiones del movimiento tienen tres días --de hoy al viernes-- para hacer propuestas sobre los preparativos del cierre del campamento, que también se aprobará en la asamblea general.

La asamblea general del Movimiento 15-M en Madrid ha aprobado por consenso levantar la acampada de la Puerta del Sol el próximo domingo, 12 de junio, en una jornada en la que está previsto que se celebre un gran acto reivindicativo en la céntrica plaza madrileña.



No obstante, los indignados se han emplazado a reunirse de nuevo este miércoles para que aquella minoría que ha rechazado desalojar la céntrica plaza expresen una alternativa. En caso de que esta minoría no convenza a la mayoría, seguirá vigente la propuesta de levantar el campamento.



En este caso, esa minoría podrá seguir acampando en Sol a título individual, es decir, según lo aprobado, no representará al Movimiento 15-M.



En la Puerta de Sol, según la propuesta de Legal, se quedará "un punto de enlace" para mantener informada al resto de la ciudadanía sobre los avances del movimiento. Además, esta comisión quiere fijar un "calendario de movilizaciones" para mantener las reivindicaciones del Movimiento 15-M.



Desde la comisión de Respeto se ha recordado que el fin de la acampada en la Puerta del Sol debe seguir los cauces de "civismo" que, en su opinión, ha estado presente durante todos los días de protesta. "Tenemos que dejar la plaza más limpia que cuando llegamos", ha dicho un portavoz.



La comisión de Política a Largo Plazo planteó algunas dudas en cuanto a la propuesta de Legal, concretamente en lo referente al punto informativo que se quedará en Sol, que entienden que es "exclusivo en lugar de inclusivo".



Para posibilitar el consenso, la comisión de Legal ha recordado que su propuesta para levantar el campamento no excluye que se retiren los cargos de los 19 detenidos tras la manifestación del 15 de mayo convocada por Democracia Real Ya. Los indignados tampoco renuncian a su petición de pedir la dimisión del conseller de Interior catalán, Felip Puig, por la carga de los Mossos d'Esquadra contra la acampada de Barcelona.