Muchos de los alimentos etiquetados como 'saludables' no lo son

Expertos de la Unión Europea han analizado unas 2700 sustancias presentes en los alimentos y que se publicitan como especialmente 'saludables'. El resultado es sorprendente: en el 80% de los casos no hay base científica para demostrar esas propiedades. A partir de Diciembre, en toda la Unión Europea, las empresas tendrán que modificar la presentación del producto.

Según estas evaluaciones, el aceite no ayuda a conservar el colesterol bueno, la fibra de trigo no adelgaza, las isoflavonas de soja no protegen de la oxidación y algunos lacto bacilos de los lácteos no ayudan al sistema digestivo. Estos datos forzarán a más de uno a cambiar sus hábitos, ya que los consumidores suelen estar muy atentos a estas ventajas saludables.

Por el contrario, el estudio sí confirma la eficacia del aceite y las nueces para controlar el colesterol malo, o que la cafeína aumenta la resistencia ante el ejercicio. La industria alimentaria española se muestra a favor de estos controles periódicos que garantizan la calidad de sus productos.