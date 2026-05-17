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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la provincia de Sevilla

Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la provincia de Sevilla.

Resultados de las Elecciones de Andaluc&iacute;a en Sevilla

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Publicado:

Las elecciones al Parlamento de Andalucía de hoy domingo 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Cuántos diputados se eligen en Sevilla para el Parlamento de Andalucía

En las elecciones al Parlamento de Andalucía se eligen 109 diputados, 18 de ellos en la provincia de Sevilla.

En los gráficos a continuación podrás seguir el recuento y el escrutinio de votos en tiempo real y conocer los resultados actualizados al minuto.

Una vez se produzca el cierre de colegios electorales podrás consultar los datos finales y conocer quién ha ganado.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 0%

Actualizado a las: 19:52

      Resultado de las elecciones en

      Sevilla Dos Hermanas Alcalá de Guadaíra Utrera Mairena del Aljarafe Écija La Rinconada Los Palacios y Villafranca Coria del Río Carmona
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PODER ANDALUZ 0 0 0
      ANDALUCISTAS - PA 0 0 0
      PCTE 0 0 0
      PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0 0
      PorA 0 0 0
      PSOE-A 0 0 0
      PCPA 0 0 0
      SALF 0 0 0
      ADELANTE ANDALUCÍA 0 0 0
      PP 0 0 0
      NA 0 0 0
      FE de las JONS 0 0 0
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 0
      MUNDO+JUSTO 0 0 0
      VOX 0 0 0
      PACMA 0 0 0
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 0%

      -61.0 %
      Votos contabilizados: 0 0%
      Abstenciones: 0 0%
      Votos en blanco: 0 0%
      Votos nulos: 0 0%

      Resultado de las elecciones en

      Sevilla Dos Hermanas Alcalá de Guadaíra Utrera Mairena del Aljarafe Écija La Rinconada Los Palacios y Villafranca Coria del Río Carmona

      Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Sevilla

      El partido más votado en la provincia de Sevilla fue el PP, con el 40,15% de los votos, por detrás, del PSOE con el 26,63%.

      Vox alcanzó el 11,42% de los votos en su mejor dato en la provincia.

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      Elecciones Andalucía 2026: ¿Cuándo se contará el voto por correo?

      El servicio de Correos se encarga de entregar los votos recibidos hasta el 13 de mayo en su correspondiente mesa electoral.

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