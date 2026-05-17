Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Marbella, Málaga

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

En la ciudad de Marbella, con más del 100% escrutado, el PP gana las elecciones con un 45,85% de los votos, ligeramente inferior que los resultados de 2022, cuando registró un 47%. Le sigue el PSOE con un 20% de los votos (también menos que en las anteriores elecciones en Andalucía), con Vox en tercer lugar con un 16,4% de los votos. Entre las izquierdas, Adelante Andalucía supera con holgura a Por Andalucía con un 7% frente al 3%.

En el gráfico que tienes a continuación podrás comprobar con más detalle los resultados de las elecciones de Andalucía en Marbella.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 100% Actualizado a las: 22:34 Andalucía

Málaga

Marbella DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 45,79 23.719 PSOE-A - 20,27 10.500 VOX - 16,4 8.495 ADELANTE ANDALUCÍA - 7,55 3.914 PorA - 3,92 2.032 SALF - 3,21 1.666 PACMA - 0,72 376 ANDALUCISTAS-PA - 0,26 135 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,22 115 FE de las JONS - 0,14 75 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,13 70 PCPA - 0,13 69 NA - 0,1 53 29 - 0,09 51 MUNDO+JUSTO - 0,09 50 CONECTA - 0,03 20 SOCIEDAD UNIDA - 0,02 15 Resumen del escrutinio: Participación: 56,5% +7.3 % Votos contabilizados: 52.297 100% Abstenciones: 40.252 43,49% Votos en blanco: 435 0,83% Votos nulos: 507 0,96%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Marbella, Málaga

El PP, liderado por Juanma Moreno, ganó con claridad las elecciones andaluzas de 2022 en Marbella con un 49,21% de los votos, duplicando su resultado de 2018 y sumando más de 10.900 votos adicionales.

El PSOE quedó segundo con un 21,06%, perdiendo apoyo, mientras que Vox fue tercera fuerza con un 15,51%

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