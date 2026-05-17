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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Marbella, Málaga

Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en Marbella, Málaga.

Resultados de las Elecciones de Andaluc&iacute;a en Marbella, M&aacute;laga

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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

En la ciudad de Marbella, con más del 100% escrutado, el PP gana las elecciones con un 45,85% de los votos, ligeramente inferior que los resultados de 2022, cuando registró un 47%. Le sigue el PSOE con un 20% de los votos (también menos que en las anteriores elecciones en Andalucía), con Vox en tercer lugar con un 16,4% de los votos. Entre las izquierdas, Adelante Andalucía supera con holgura a Por Andalucía con un 7% frente al 3%.

En el gráfico que tienes a continuación podrás comprobar con más detalle los resultados de las elecciones de Andalucía en Marbella.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 100%

Actualizado a las: 22:34

      Resultado de las elecciones en

      Ojén Istán Monda Benahavís Guaro Tolox Coín Alhaurín el Grande Fuengirola Mijas
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP - 45,79 23.719
      PSOE-A - 20,27 10.500
      VOX - 16,4 8.495
      ADELANTE ANDALUCÍA - 7,55 3.914
      PorA - 3,92 2.032
      SALF - 3,21 1.666
      PACMA - 0,72 376
      ANDALUCISTAS-PA - 0,26 135
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,22 115
      FE de las JONS - 0,14 75
      PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,13 70
      PCPA - 0,13 69
      NA - 0,1 53
      29 - 0,09 51
      MUNDO+JUSTO - 0,09 50
      CONECTA - 0,03 20
      SOCIEDAD UNIDA - 0,02 15
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 56,5%

      +7.3 %
      Votos contabilizados: 52.297 100%
      Abstenciones: 40.252 43,49%
      Votos en blanco: 435 0,83%
      Votos nulos: 507 0,96%

      Resultado de las elecciones en

      Ojén Istán Monda Benahavís Guaro Tolox Coín Alhaurín el Grande Fuengirola Mijas

      Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Marbella, Málaga

      El PP, liderado por Juanma Moreno, ganó con claridad las elecciones andaluzas de 2022 en Marbella con un 49,21% de los votos, duplicando su resultado de 2018 y sumando más de 10.900 votos adicionales.

      El PSOE quedó segundo con un 21,06%, perdiendo apoyo, mientras que Vox fue tercera fuerza con un 15,51%

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