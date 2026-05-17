Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026: El PP de Juanma Moreno consigue la victoria en la ciudad de Huelva

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Con el 88,30% escrutado, el PP gana en Huelva obteniendo 22.947 votos. Por su parte el PSOE ha conseguido el 23,11% de los votos (14.031).

Vox los sigue con 10.025 votos. Adelante Andalucía sería el cuarto partido más votado con el 10,51% de los votos y Por Andalucía con 3.514 votos.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 91,96% Actualizado a las: 22:34 Andalucía

Huelva

Huelva DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 37,79 23.966 PSOE-A - 22,96 14.559 VOX - 16,49 10.462 ADELANTE ANDALUCÍA - 10,62 6.739 PorA - 5,85 3.712 SALF - 2,39 1.519 HE> - 1,11 710 PACMA - 0,65 418 ANDALUCISTAS-PA - 0,25 159 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,23 149 FE de las JONS - 0,12 82 PCPA - 0,11 73 MUNDO+JUSTO - 0,09 60 NA - 0,08 51 IZAR - 0,02 17 Resumen del escrutinio: Participación: 62,02% +7.1 % Votos contabilizados: 63.990 91,96% Abstenciones: 39.176 37,97% Votos en blanco: 731 1,15% Votos nulos: 583 0,91%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Huelva

El Partido Popular fue la fuerza política más votada en la ciudad de Huelva. El PP obtuvo el 40% de los votos en las elecciones de Andalucía 2022 mientras el PSOE, que logró la victoria en los comicios de 2018, sólo consiguió el 23% de los votos, alejándose del partido liderado por Juanma Moreno.

Vox se consolidó como tercera fuerza política en la ciudad de Huelva con el 13% de los votos.

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