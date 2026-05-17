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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026: El PP de Juanma Moreno consigue la victoria en la ciudad de Huelva
Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Huelva.
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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.
El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.
Con el 88,30% escrutado, el PP gana en Huelva obteniendo 22.947 votos. Por su parte el PSOE ha conseguido el 23,11% de los votos (14.031).
Vox los sigue con 10.025 votos. Adelante Andalucía sería el cuarto partido más votado con el 10,51% de los votos y Por Andalucía con 3.514 votos.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 91,96%
Actualizado a las: 22:34
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|-
|37,79
|23.966
|PSOE-A
|-
|22,96
|14.559
|VOX
|-
|16,49
|10.462
|ADELANTE ANDALUCÍA
|-
|10,62
|6.739
|PorA
|-
|5,85
|3.712
|SALF
|-
|2,39
|1.519
|HE>
|-
|1,11
|710
|PACMA
|-
|0,65
|418
|ANDALUCISTAS-PA
|-
|0,25
|159
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0,23
|149
|FE de las JONS
|-
|0,12
|82
|PCPA
|-
|0,11
|73
|MUNDO+JUSTO
|-
|0,09
|60
|NA
|-
|0,08
|51
|IZAR
|-
|0,02
|17
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 62,02%+7.1 %
|Votos contabilizados:
|63.990
|91,96%
|Abstenciones:
|39.176
|37,97%
|Votos en blanco:
|731
|1,15%
|Votos nulos:
|583
|0,91%
Resultado de las elecciones en
Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Huelva
El Partido Popular fue la fuerza política más votada en la ciudad de Huelva. El PP obtuvo el 40% de los votos en las elecciones de Andalucía 2022 mientras el PSOE, que logró la victoria en los comicios de 2018, sólo consiguió el 23% de los votos, alejándose del partido liderado por Juanma Moreno.
Vox se consolidó como tercera fuerza política en la ciudad de Huelva con el 13% de los votos.
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