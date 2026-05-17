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Resultado de las Elecciones de Andalucía 2026: El PP gana en la ciudad de Almería y casi dobla al PSOE en votos

El Partido Popular es el partido más votado en la ciudad de Almería con el 42,39% de los votos.

Resultados de las Elecciones de Andaluc&iacute;a en la ciudad de Almer&iacute;a

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Publicado:

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Con el 93,82% del voto escrutado, el PP gana en la ciudad almeriense con el 42,17% de los votos (33.835). Por detrás se posiciona el PSOE con el 21,99% (17.643). En tercer lugar está Vox con 16.996 votos (21,18%).

Por Andalucía recibe el 4,99% de los votos, y muy de cerca se encuentra Adelante Andalucía con 3.167 votos.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 98,99%

Actualizado a las: 22:37

      Resultado de las elecciones en

      Huércal de Almería Viator Pechina Benahadux Rioja Enix Gádor Vícar Roquetas de Mar Alhama de Almería
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP - 42,39 38.858
      PSOE-A - 21,79 19.980
      VOX - 21,07 19.319
      PorA - 5,04 4.624
      ADELANTE ANDALUCÍA - 3,91 3.587
      SALF - 2,57 2.358
      PACMA - 0,61 567
      ALM - 0,39 361
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,29 269
      ANDALUCISTAS-PA - 0,18 168
      IPAL - 0,15 140
      MUNDO+JUSTO - 0,14 134
      FE de las JONS - 0,13 122
      PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,1 95
      NA - 0,09 86
      PCPA - 0,08 82
      IZAR - 0,03 28
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 62,7%

      +7.6 %
      Votos contabilizados: 92.160 98,99%
      Abstenciones: 54.810 37,29%
      Votos en blanco: 874 0,95%
      Votos nulos: 508 0,55%

      Resultado de las elecciones en

      Huércal de Almería Viator Pechina Benahadux Rioja Enix Gádor Vícar Roquetas de Mar Alhama de Almería

      Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Almería

      El Partido Popular (PP), liderado por Juanma Moreno, fue la formación más votada con un 44,73% de los votos, un 18% más que en los anteriores comicios en la localidad almeriense. Por otro lado, el PSOE de Juan Espadas se situó en segunda posición con el 21,65% de los votos.

      Vox, por su parte, se posicionó como tercera fuerza política con el 18,75% de los votos, bastante cerca del PSOE.

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