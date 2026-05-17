Resultado de las Elecciones de Andalucía 2026: El PP gana en la ciudad de Almería y casi dobla al PSOE en votos

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Con el 93,82% del voto escrutado, el PP gana en la ciudad almeriense con el 42,17% de los votos (33.835). Por detrás se posiciona el PSOE con el 21,99% (17.643). En tercer lugar está Vox con 16.996 votos (21,18%).

Por Andalucía recibe el 4,99% de los votos, y muy de cerca se encuentra Adelante Andalucía con 3.167 votos.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 98,99% Actualizado a las: 22:37 Andalucía

Almería

Almería DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 42,39 38.858 PSOE-A - 21,79 19.980 VOX - 21,07 19.319 PorA - 5,04 4.624 ADELANTE ANDALUCÍA - 3,91 3.587 SALF - 2,57 2.358 PACMA - 0,61 567 ALM - 0,39 361 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,29 269 ANDALUCISTAS-PA - 0,18 168 IPAL - 0,15 140 MUNDO+JUSTO - 0,14 134 FE de las JONS - 0,13 122 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,1 95 NA - 0,09 86 PCPA - 0,08 82 IZAR - 0,03 28 Resumen del escrutinio: Participación: 62,7% +7.6 % Votos contabilizados: 92.160 98,99% Abstenciones: 54.810 37,29% Votos en blanco: 874 0,95% Votos nulos: 508 0,55%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Almería

El Partido Popular (PP), liderado por Juanma Moreno, fue la formación más votada con un 44,73% de los votos, un 18% más que en los anteriores comicios en la localidad almeriense. Por otro lado, el PSOE de Juan Espadas se situó en segunda posición con el 21,65% de los votos.

Vox, por su parte, se posicionó como tercera fuerza política con el 18,75% de los votos, bastante cerca del PSOE.

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