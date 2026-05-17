17M
Resultado de las Elecciones de Andalucía 2026: El PP gana en la ciudad de Almería y casi dobla al PSOE en votos
El Partido Popular es el partido más votado en la ciudad de Almería con el 42,39% de los votos.
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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.
El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.
Con el 93,82% del voto escrutado, el PP gana en la ciudad almeriense con el 42,17% de los votos (33.835). Por detrás se posiciona el PSOE con el 21,99% (17.643). En tercer lugar está Vox con 16.996 votos (21,18%).
Por Andalucía recibe el 4,99% de los votos, y muy de cerca se encuentra Adelante Andalucía con 3.167 votos.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 98,99%
Actualizado a las: 22:37
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|-
|42,39
|38.858
|PSOE-A
|-
|21,79
|19.980
|VOX
|-
|21,07
|19.319
|PorA
|-
|5,04
|4.624
|ADELANTE ANDALUCÍA
|-
|3,91
|3.587
|SALF
|-
|2,57
|2.358
|PACMA
|-
|0,61
|567
|ALM
|-
|0,39
|361
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0,29
|269
|ANDALUCISTAS-PA
|-
|0,18
|168
|IPAL
|-
|0,15
|140
|MUNDO+JUSTO
|-
|0,14
|134
|FE de las JONS
|-
|0,13
|122
|PARTIDO AUTÓNOMOS
|-
|0,1
|95
|NA
|-
|0,09
|86
|PCPA
|-
|0,08
|82
|IZAR
|-
|0,03
|28
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 62,7%+7.6 %
|Votos contabilizados:
|92.160
|98,99%
|Abstenciones:
|54.810
|37,29%
|Votos en blanco:
|874
|0,95%
|Votos nulos:
|508
|0,55%
Resultado de las elecciones en
Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Almería
El Partido Popular (PP), liderado por Juanma Moreno, fue la formación más votada con un 44,73% de los votos, un 18% más que en los anteriores comicios en la localidad almeriense. Por otro lado, el PSOE de Juan Espadas se situó en segunda posición con el 21,65% de los votos.
Vox, por su parte, se posicionó como tercera fuerza política con el 18,75% de los votos, bastante cerca del PSOE.
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