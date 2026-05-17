Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Algeciras, Cádiz

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

En la ciudad de Algeciras, con un 90% escrutado, el PP gana las elecciones con más del 36 % de los votos, ligeramente inferior que los resultados de 2022. En esta ciudad la segunda posición es para Vox, que consigue un 22% de los votos, mientras que el PSOE se queda con un 17% de los votos (muy similar a sus resultados en las anteriores elecciones en Andalucía). En Algeciras, Adelante Andalucía queda significativamente por delante de Por Andalucía, con un 9% de los votos frente a un 3%.

En el gráfico que tienes a continuación podrás comprobar con más detalle los resultados de las elecciones de Andalucía en Marbella.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 93,86% Actualizado a las: 22:31 Andalucía

Cádiz

Algeciras DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 36,49 17.691 VOX - 22,65 10.984 PSOE-A - 17,14 8.313 ADELANTE ANDALUCÍA - 9,69 4.698 SALF - 3,99 1.937 100x100 - 3,78 1.837 PorA - 3,65 1.770 PACMA - 0,69 339 ANDALUCISTAS-PA - 0,25 123 ANDALUSÍ - 0,18 89 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,15 75 FE de las JONS - 0,1 49 PCPA - 0,09 47 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,08 42 NA - 0,06 32 MUNDO+JUSTO - 0,05 27 Resumen del escrutinio: Participación: 55,71% +9.0 % Votos contabilizados: 48.766 93,86% Abstenciones: 38.760 44,28% Votos en blanco: 422 0,87% Votos nulos: 291 0,59%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Algeciras, Cádiz

El PP fue el partido más votado en Algeciras en las elecciones andaluzas de 2022 con un 41,35%, muy por encima de su resultado en 2018. Vox quedó en segundo lugar con un 20,53%, mientras que el PSOE cayó a la tercera posición con un 18,41%.

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