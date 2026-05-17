17M
Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Algeciras, Cádiz
Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en Algeciras, Cádiz.
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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.
El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.
En la ciudad de Algeciras, con un 90% escrutado, el PP gana las elecciones con más del 36 % de los votos, ligeramente inferior que los resultados de 2022. En esta ciudad la segunda posición es para Vox, que consigue un 22% de los votos, mientras que el PSOE se queda con un 17% de los votos (muy similar a sus resultados en las anteriores elecciones en Andalucía). En Algeciras, Adelante Andalucía queda significativamente por delante de Por Andalucía, con un 9% de los votos frente a un 3%.
En el gráfico que tienes a continuación podrás comprobar con más detalle los resultados de las elecciones de Andalucía en Marbella.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 93,86%
Actualizado a las: 22:31
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|-
|36,49
|17.691
|VOX
|-
|22,65
|10.984
|PSOE-A
|-
|17,14
|8.313
|ADELANTE ANDALUCÍA
|-
|9,69
|4.698
|SALF
|-
|3,99
|1.937
|100x100
|-
|3,78
|1.837
|PorA
|-
|3,65
|1.770
|PACMA
|-
|0,69
|339
|ANDALUCISTAS-PA
|-
|0,25
|123
|ANDALUSÍ
|-
|0,18
|89
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0,15
|75
|FE de las JONS
|-
|0,1
|49
|PCPA
|-
|0,09
|47
|PARTIDO AUTÓNOMOS
|-
|0,08
|42
|NA
|-
|0,06
|32
|MUNDO+JUSTO
|-
|0,05
|27
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 55,71%+9.0 %
|Votos contabilizados:
|48.766
|93,86%
|Abstenciones:
|38.760
|44,28%
|Votos en blanco:
|422
|0,87%
|Votos nulos:
|291
|0,59%
Resultado de las elecciones en
Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Algeciras, Cádiz
El PP fue el partido más votado en Algeciras en las elecciones andaluzas de 2022 con un 41,35%, muy por encima de su resultado en 2018. Vox quedó en segundo lugar con un 20,53%, mientras que el PSOE cayó a la tercera posición con un 18,41%.
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