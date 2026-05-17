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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Algeciras, Cádiz

Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en Algeciras, Cádiz.

Resultados de las Elecciones de Andaluc&iacute;a en Algeciras, C&aacute;diz

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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

En la ciudad de Algeciras, con un 90% escrutado, el PP gana las elecciones con más del 36 % de los votos, ligeramente inferior que los resultados de 2022. En esta ciudad la segunda posición es para Vox, que consigue un 22% de los votos, mientras que el PSOE se queda con un 17% de los votos (muy similar a sus resultados en las anteriores elecciones en Andalucía). En Algeciras, Adelante Andalucía queda significativamente por delante de Por Andalucía, con un 9% de los votos frente a un 3%.

En el gráfico que tienes a continuación podrás comprobar con más detalle los resultados de las elecciones de Andalucía en Marbella.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 93,86%

Actualizado a las: 22:31

      Resultado de las elecciones en

      Los Barrios La Línea de la Concepción San Roque Castellar de la Frontera Tarifa San Martín del Tesorillo Manilva Jimena de la Frontera Casares Benalup-Casas Viejas
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP - 36,49 17.691
      VOX - 22,65 10.984
      PSOE-A - 17,14 8.313
      ADELANTE ANDALUCÍA - 9,69 4.698
      SALF - 3,99 1.937
      100x100 - 3,78 1.837
      PorA - 3,65 1.770
      PACMA - 0,69 339
      ANDALUCISTAS-PA - 0,25 123
      ANDALUSÍ - 0,18 89
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,15 75
      FE de las JONS - 0,1 49
      PCPA - 0,09 47
      PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,08 42
      NA - 0,06 32
      MUNDO+JUSTO - 0,05 27
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 55,71%

      +9.0 %
      Votos contabilizados: 48.766 93,86%
      Abstenciones: 38.760 44,28%
      Votos en blanco: 422 0,87%
      Votos nulos: 291 0,59%

      Resultado de las elecciones en

      Los Barrios La Línea de la Concepción San Roque Castellar de la Frontera Tarifa San Martín del Tesorillo Manilva Jimena de la Frontera Casares Benalup-Casas Viejas

      Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Algeciras, Cádiz

      El PP fue el partido más votado en Algeciras en las elecciones andaluzas de 2022 con un 41,35%, muy por encima de su resultado en 2018. Vox quedó en segundo lugar con un 20,53%, mientras que el PSOE cayó a la tercera posición con un 18,41%.

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