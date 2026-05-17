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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Córdoba

Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Córdoba.

Resultados de las Elecciones de Andaluc&iacute;a en la ciudad de C&oacute;rdoba

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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Con un 93,56% escrutado, en la ciudad de Córdoba, el PP conseguiría la mayoría con un 45,21 %. Lo sigue el PSOE con un 17,76 %. Vox sería la tercera fuerza política con un 14,17 %. Finalmente, Adelante Andalucía cuenta con un 9,63 % y Por Andalucía un 8,29 %.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 95,98%

Actualizado a las: 22:34

      Resultado de las elecciones en

      La Victoria Guadalcázar Villafranca de Córdoba Almodóvar del Río Fernán-Núñez El Carpio San Sebastián de los Ballesteros La Carlota Montemayor Adamuz
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP - 45,46 77.749
      PSOE-A - 17,69 30.251
      VOX - 14,12 24.149
      ADELANTE ANDALUCÍA - 9,57 16.376
      PorA - 8,25 14.110
      SALF - 2,01 3.452
      PACMA - 0,66 1.134
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,3 526
      ANDALUCISTAS-PA - 0,24 417
      PCPA - 0,15 270
      FE de las JONS - 0,15 265
      PCTE - 0,12 206
      MUNDO+JUSTO - 0,1 183
      NA - 0,05 92
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 68,35%

      +6.1 %
      Votos contabilizados: 172.378 95,98%
      Abstenciones: 79.806 31,64%
      Votos en blanco: 1.818 1,06%
      Votos nulos: 1.380 0,8%

      Resultado de las elecciones en

      La Victoria Guadalcázar Villafranca de Córdoba Almodóvar del Río Fernán-Núñez El Carpio San Sebastián de los Ballesteros La Carlota Montemayor Adamuz

      Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Córdoba

      En la localidad cordobesa, el Partido Popular, liderado por Juanma Moreno, se consolidó como la fuerza más votada en las Elecciones de Andalucía 2022 con un 46,53% de los votos

      El PSOE, encabezado por Juan Espadas, quedó en segunda posición con un 17,8%, muy seguido por Vox, con el 14,05%.

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