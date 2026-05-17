Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Córdoba

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Con un 93,56% escrutado, en la ciudad de Córdoba, el PP conseguiría la mayoría con un 45,21 %. Lo sigue el PSOE con un 17,76 %. Vox sería la tercera fuerza política con un 14,17 %. Finalmente, Adelante Andalucía cuenta con un 9,63 % y Por Andalucía un 8,29 %.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 95,98% Actualizado a las: 22:34 Andalucía

Córdoba

Córdoba DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 45,46 77.749 PSOE-A - 17,69 30.251 VOX - 14,12 24.149 ADELANTE ANDALUCÍA - 9,57 16.376 PorA - 8,25 14.110 SALF - 2,01 3.452 PACMA - 0,66 1.134 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,3 526 ANDALUCISTAS-PA - 0,24 417 PCPA - 0,15 270 FE de las JONS - 0,15 265 PCTE - 0,12 206 MUNDO+JUSTO - 0,1 183 NA - 0,05 92 Resumen del escrutinio: Participación: 68,35% +6.1 % Votos contabilizados: 172.378 95,98% Abstenciones: 79.806 31,64% Votos en blanco: 1.818 1,06% Votos nulos: 1.380 0,8%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Córdoba

En la localidad cordobesa, el Partido Popular, liderado por Juanma Moreno, se consolidó como la fuerza más votada en las Elecciones de Andalucía 2022 con un 46,53% de los votos

El PSOE, encabezado por Juan Espadas, quedó en segunda posición con un 17,8%, muy seguido por Vox, con el 14,05%.

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