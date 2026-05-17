17M
Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Córdoba
Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Córdoba.
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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.
El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.
Con un 93,56% escrutado, en la ciudad de Córdoba, el PP conseguiría la mayoría con un 45,21 %. Lo sigue el PSOE con un 17,76 %. Vox sería la tercera fuerza política con un 14,17 %. Finalmente, Adelante Andalucía cuenta con un 9,63 % y Por Andalucía un 8,29 %.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 95,98%
Actualizado a las: 22:34
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|-
|45,46
|77.749
|PSOE-A
|-
|17,69
|30.251
|VOX
|-
|14,12
|24.149
|ADELANTE ANDALUCÍA
|-
|9,57
|16.376
|PorA
|-
|8,25
|14.110
|SALF
|-
|2,01
|3.452
|PACMA
|-
|0,66
|1.134
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0,3
|526
|ANDALUCISTAS-PA
|-
|0,24
|417
|PCPA
|-
|0,15
|270
|FE de las JONS
|-
|0,15
|265
|PCTE
|-
|0,12
|206
|MUNDO+JUSTO
|-
|0,1
|183
|NA
|-
|0,05
|92
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 68,35%+6.1 %
|Votos contabilizados:
|172.378
|95,98%
|Abstenciones:
|79.806
|31,64%
|Votos en blanco:
|1.818
|1,06%
|Votos nulos:
|1.380
|0,8%
Resultado de las elecciones en
Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Córdoba
En la localidad cordobesa, el Partido Popular, liderado por Juanma Moreno, se consolidó como la fuerza más votada en las Elecciones de Andalucía 2022 con un 46,53% de los votos
El PSOE, encabezado por Juan Espadas, quedó en segunda posición con un 17,8%, muy seguido por Vox, con el 14,05%.
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