Santiago Abascal propone que vuelva la mili: "Hay que plantearse algún tipo de servicio público, puede ser militar o puede ser social"

"No me tomaría un café con Pablo Iglesias" comienza diciendo el líder de Vox durante la entrevista con Susanna Griso. Los motivos son "porque representa para mí justo todo lo contrario de lo que yo pienso y pone en cuestión las cosas que para mí no se pueden poner en cuestión que es la unidad de mi país y la libertad".

ARMAS

Unos de los asuntos que más polémica ha suscitado en relación con el programa de Vox es el uso de las armas que Abascal defiende. Ha confesado que desde que va protegido por las fuerzas de seguridad no lleva armas y defiende que “los españoles tienen derecho a defenderse en su casa y hay mucha gente que tiene derecho a tener armas” porque desde su partido, dice, que están "preocupados con cierta inseguridad en el ámbito de la seguridad".

Abascal defiende que todas las personas tienen "el deber de defender a su familia" cuando alguien entra en tu casa.

IRRUPCIÓN DE SU PARTIDO

Vox es la gran novedad de estas elecciones. Obtuvo representación en el parlamento andaluz en las pasadas elecciones autonómicas de esa comunidad y todas las encuestas le dan un resultado positivo en los comicios del próximo domingo. “Nuestras caras después de los Andalucía eran de templanza” y reconoce que antes de esas elecciones solo tenían 7 trabajadores.

“Tengo los pies en el suelo y soy consciente de las expectativas que tiene la gente en nosotros”, cree que “la gente ha encontrado una alternativa patriótica, un partido que habla de sus problemas y habla en su mismo lenguaje".

SERVICIO MILITAR

Uno de los titulares más llamativos que ha dado durante la entrevista es que “hay que plantearse algún tipo de servicio público, puede ser militar, puede ser social” y dice que lo analizaran pronto. Recalca que "hemos hablado de derechos pero tenemos que tener obligaciones".

Susanna Griso le ha preguntado si pondría el himno en los colegios y Abascal ha defendido que "a los españoles les gusta mucho el novio de la muerte", el himno de la legión y cree que "es bueno tener una canción que nos una y nos haga fuertes".

DERECHO A LA VIDA

“Yo apoyo una defensa de la vida” dice Abascal y defiende que “el programa de Vox puede ser para gente que tenga fe o no la tenga”.

"No queremos que nadie le imponga al que no ha nacido que muera”, explica durante la entrevista.

CATALUÑA

Con respecto al conflicto catalán su posición es firme, "no va a ocurrir" dice cuando se le pregunta si se plantea una independencia en Cataluña.

"Hay que restaurar el orden constitucional" defendiendo una aplicación del artículo 155. Además "hay partidos en Cataluña que se han convertido en organizaciones criminales" dice Abascal.