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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Jaén: el PP sube respecto a 2022 y VOX da el sorpasso a JMM
Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Jaén.
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En la ciudad de Jaén, el PP ha vuelto a refrendar su favoritismo y prácticamente ha calcado el gran resultado que consiguió en los últimos comicios de 2022. Los populares se han hecho con el 44% de los votos, dejando al PSOE apenas con un 21% y VOX se ha establecido como tercera fuerza política con un 14% de los votos.
Jaén Merece Más se hunde; Vox sube a tercera fuerza
Jaén Merece Más ha sido, junto al PSOE, el partido que peores resultados ha cosechado en estas elecciones de Andalucía, donde ha registrado apenas un 6% de los votos, lo que es un 11% menos de lo que hizo en 2022, año en el que se estableció como tercera fuerza política a menos de medio punto de los socialistas.
El PSOE sube, pero es insuficiente
Por ende, el PP ha mejorado su resultado, e incluso el PSOE, pero apenas le ha valido para pasar del 17,44% al 21% absolutamente irrelevante teniendo en cuenta que no influirán en el resultado final.
Adelante Andalucía, por ejemplo, se ha quedado muy cerca de JMM (5,9% a 5,15%) y también ha superado a Por Andalucía, 4'16%.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 96,05%
Actualizado a las: 22:34
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|-
|45,66
|26.979
|PSOE-A
|-
|20,48
|12.103
|VOX
|-
|14,68
|8.677
|JM+
|-
|6,1
|3.606
|ADELANTE ANDALUCÍA
|-
|5,13
|3.034
|PorA
|-
|4,06
|2.404
|SALF
|-
|1,66
|982
|PACMA
|-
|0,54
|324
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0,22
|134
|MUNDO+JUSTO
|-
|0,2
|119
|FE de las JONS
|-
|0,18
|112
|ANDALUCISTAS-PA
|-
|0,17
|103
|PCPA
|-
|0,09
|55
|NA
|-
|0,04
|24
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 68,98%+4.8 %
|Votos contabilizados:
|59.542
|96,05%
|Abstenciones:
|26.765
|31,01%
|Votos en blanco:
|418
|0,7%
|Votos nulos:
|468
|0,78%
Resultado de las elecciones en
Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Jaén
El Partido Popular (PP), liderado por Juanma Moreno, fue la formación más votada con un 41,65% de los votos, un 17% más que en los anteriores comicios en la localidad jienense. Por otro lado, el PSOE de Juan Espadas se situó en segunda posición con el 17,44% de los votos escrutados.
En tercera posición Jaén Merece Más se posicionó como tercera fuerza política con el 17,11% de los votos, muy cerca del PSOE.
Vox y Por Andalucía registraron el 13,86% y el 4,31% de los votos, respectivamente.
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