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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Jaén: el PP sube respecto a 2022 y VOX da el sorpasso a JMM

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En la ciudad de Jaén, el PP ha vuelto a refrendar su favoritismo y prácticamente ha calcado el gran resultado que consiguió en los últimos comicios de 2022. Los populares se han hecho con el 44% de los votos, dejando al PSOE apenas con un 21% y VOX se ha establecido como tercera fuerza política con un 14% de los votos.

Jaén Merece Más se hunde; Vox sube a tercera fuerza

Jaén Merece Más ha sido, junto al PSOE, el partido que peores resultados ha cosechado en estas elecciones de Andalucía, donde ha registrado apenas un 6% de los votos, lo que es un 11% menos de lo que hizo en 2022, año en el que se estableció como tercera fuerza política a menos de medio punto de los socialistas.

El PSOE sube, pero es insuficiente

Por ende, el PP ha mejorado su resultado, e incluso el PSOE, pero apenas le ha valido para pasar del 17,44% al 21% absolutamente irrelevante teniendo en cuenta que no influirán en el resultado final.

Adelante Andalucía, por ejemplo, se ha quedado muy cerca de JMM (5,9% a 5,15%) y también ha superado a Por Andalucía, 4'16%.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 96,05%

Actualizado a las: 22:34

Resultado de las elecciones en

Los Villares La Guardia de Jaén Jamilena Pegalajar Torredelcampo Fuerte del Rey Torredonjimeno Mancha Real Martos Fuensanta de Martos
DATOS
2022
EN DISPUTA
Partido Escaños % Votos
PP - 45,66 26.979
PSOE-A - 20,48 12.103
VOX - 14,68 8.677
JM+ - 6,1 3.606
ADELANTE ANDALUCÍA - 5,13 3.034
PorA - 4,06 2.404
SALF - 1,66 982
PACMA - 0,54 324
ESCAÑOS EN BLANCO - 0,22 134
MUNDO+JUSTO - 0,2 119
FE de las JONS - 0,18 112
ANDALUCISTAS-PA - 0,17 103
PCPA - 0,09 55
NA - 0,04 24
Tabla que contiene el resumen del escrutinio
Resumen del escrutinio:

Participación: 68,98%

+4.8 %
Votos contabilizados: 59.542 96,05%
Abstenciones: 26.765 31,01%
Votos en blanco: 418 0,7%
Votos nulos: 468 0,78%

Resultado de las elecciones en

Los Villares La Guardia de Jaén Jamilena Pegalajar Torredelcampo Fuerte del Rey Torredonjimeno Mancha Real Martos Fuensanta de Martos

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Jaén

El Partido Popular (PP), liderado por Juanma Moreno, fue la formación más votada con un 41,65% de los votos, un 17% más que en los anteriores comicios en la localidad jienense. Por otro lado, el PSOE de Juan Espadas se situó en segunda posición con el 17,44% de los votos escrutados.

En tercera posición Jaén Merece Más se posicionó como tercera fuerza política con el 17,11% de los votos, muy cerca del PSOE.

Vox y Por Andalucía registraron el 13,86% y el 4,31% de los votos, respectivamente.

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