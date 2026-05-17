Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Jaén: el PP sube respecto a 2022 y VOX da el sorpasso a JMM

En la ciudad de Jaén, el PP ha vuelto a refrendar su favoritismo y prácticamente ha calcado el gran resultado que consiguió en los últimos comicios de 2022. Los populares se han hecho con el 44% de los votos, dejando al PSOE apenas con un 21% y VOX se ha establecido como tercera fuerza política con un 14% de los votos.

Jaén Merece Más se hunde; Vox sube a tercera fuerza

Jaén Merece Más ha sido, junto al PSOE, el partido que peores resultados ha cosechado en estas elecciones de Andalucía, donde ha registrado apenas un 6% de los votos, lo que es un 11% menos de lo que hizo en 2022, año en el que se estableció como tercera fuerza política a menos de medio punto de los socialistas.

El PSOE sube, pero es insuficiente

Por ende, el PP ha mejorado su resultado, e incluso el PSOE, pero apenas le ha valido para pasar del 17,44% al 21% absolutamente irrelevante teniendo en cuenta que no influirán en el resultado final.

Adelante Andalucía, por ejemplo, se ha quedado muy cerca de JMM (5,9% a 5,15%) y también ha superado a Por Andalucía, 4'16%.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 96,05% Actualizado a las: 22:34 Andalucía

Jaén

Jaén DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 45,66 26.979 PSOE-A - 20,48 12.103 VOX - 14,68 8.677 JM+ - 6,1 3.606 ADELANTE ANDALUCÍA - 5,13 3.034 PorA - 4,06 2.404 SALF - 1,66 982 PACMA - 0,54 324 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,22 134 MUNDO+JUSTO - 0,2 119 FE de las JONS - 0,18 112 ANDALUCISTAS-PA - 0,17 103 PCPA - 0,09 55 NA - 0,04 24 Resumen del escrutinio: Participación: 68,98% +4.8 % Votos contabilizados: 59.542 96,05% Abstenciones: 26.765 31,01% Votos en blanco: 418 0,7% Votos nulos: 468 0,78%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Jaén

El Partido Popular (PP), liderado por Juanma Moreno, fue la formación más votada con un 41,65% de los votos, un 17% más que en los anteriores comicios en la localidad jienense. Por otro lado, el PSOE de Juan Espadas se situó en segunda posición con el 17,44% de los votos escrutados.

En tercera posición Jaén Merece Más se posicionó como tercera fuerza política con el 17,11% de los votos, muy cerca del PSOE.

Vox y Por Andalucía registraron el 13,86% y el 4,31% de los votos, respectivamente.

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