Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

17M

Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Dos Hermanas, Sevilla: el PP gana con el 38% y VOX pierde el tercer puesto

El PP se impone al PSOE aventajándole en 14 puntos y VOX sale del top 3 tras el gran resultado de Adelante Andalucía, un 15% respecto al 12% de la formación verde.

Resultados de las Elecciones de Andaluc&iacute;a en Dos Hermanas, Sevilla

Resultados de las Elecciones de Andalucía en Dos Hermanas, SevillaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El Partido Popular se ha impuesto en la localidad sevillana de Dos Hermanas tras hacerse con el 36% de los votos, sacándole 14 puntos a un PSOE que se ha tenido que conformar con el 22%, todavía peor resultado que el de 2022, donde se hizo con un 25%.

El PSOE vuelve a bajar y Adelante Andalucía 'echa' a VOX del tercer puesto

Por otra parte, Adelante Andalucía se ha hecho con el 15% superando a un VOX que se queda con el 12%, prácticamente calcando el resultado de los últimos comicios de 2022.

Aun así, el partido verde pierde la tercera posición de las últimas elecciones y ve como Adelante Andalucía se establece por delante superándoles en tres puntos.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 92,88%

Actualizado a las: 22:37

      Resultado de las elecciones en

      Alcalá de Guadaíra Gelves Coria del Río La Puebla del Río Palomares del Río Sevilla San Juan de Aznalfarache Los Palacios y Villafranca Mairena del Aljarafe Tomares
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP - 36,54 25.606
      PSOE-A - 22,73 15.931
      ADELANTE ANDALUCÍA - 15,28 10.708
      VOX - 12,57 8.812
      PorA - 6,08 4.263
      SALF - 3,47 2.438
      PACMA - 0,87 610
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,28 201
      ANDALUCISTAS-PA - 0,18 127
      FE de las JONS - 0,15 112
      PCPA - 0,13 95
      PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,12 91
      PODER ANDALUZ - 0,11 84
      MUNDO+JUSTO - 0,1 77
      NA - 0,07 55
      PCTE - 0,07 54
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 67%

      +8.2 %
      Votos contabilizados: 70.731 92,88%
      Abstenciones: 34.823 32,99%
      Votos en blanco: 802 1,14%
      Votos nulos: 665 0,94%

      Resultado de las elecciones en

      Alcalá de Guadaíra Gelves Coria del Río La Puebla del Río Palomares del Río Sevilla San Juan de Aznalfarache Los Palacios y Villafranca Mairena del Aljarafe Tomares

      Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Dos Hermanas, Sevilla

      El Partido Popular (PP) obtuvo 16.852 votos más que en 2018 en las elecciones de Andalucía, que equivale al 38,15% de los votos. Por detrás y como segunda fuerza política se situó el PSOE, que perdió 2,15 puntos hasta obtener el 25,46% de los votos.

      Les siguió Vox con el 12,59% de los votos, que equivale a 1,06 puntos más que en las anteriores elecciones.

      Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

      Publicidad

      Elecciones

      Resultados de las Elecciones de Andalucía en Dos Hermanas, Sevilla

      Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Dos Hermanas, Sevilla: el PP gana con el 38% y VOX pierde el tercer puesto

      Resultados de las Elecciones de Andalucía en Jerez de la Frontera, Cádiz

      Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz: el PP vuelve a arrasar y Adelante Andalucía supera a VOX

      Resultados de las Elecciones de Andalucía en Marbella, Málaga

      Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Marbella, Málaga

      Resultados de las Elecciones de Andalucía en Algeciras, Cádiz
      17M

      Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Algeciras, Cádiz

      Resultados de las Elecciones de Andalucía en la ciudad de Granada
      17M

      Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Granada

      Resultados de las Elecciones de Andalucía en la ciudad de Almería
      17M

      Resultado de las Elecciones de Andalucía 2026: El PP gana en la ciudad de Almería y casi dobla al PSOE en votos

      El Partido Popular es el partido más votado en la ciudad de Almería con el 42,39% de los votos.

      Resultados de las Elecciones de Andalucía en la ciudad de Cádiz
      17M

      Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026: El PP obtiene más votos en la ciudad de Cádiz y Adelante Andalucía supera al PSOE

      Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Cádiz.

      Resultados de las Elecciones de Andalucía en la ciudad de Huelva

      Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026: El PP de Juanma Moreno consigue la victoria en la ciudad de Huelva

      Resultados de las Elecciones de Andalucía en la ciudad de Jaén

      Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Jaén: el PP sube respecto a 2022 y VOX da el sorpasso a JMM

      Resultados de las Elecciones de Andalucía en la ciudad de Córdoba

      Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la ciudad de Córdoba

      Publicidad