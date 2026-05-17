Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Dos Hermanas, Sevilla: el PP gana con el 38% y VOX pierde el tercer puesto

El Partido Popular se ha impuesto en la localidad sevillana de Dos Hermanas tras hacerse con el 36% de los votos, sacándole 14 puntos a un PSOE que se ha tenido que conformar con el 22%, todavía peor resultado que el de 2022, donde se hizo con un 25%.

El PSOE vuelve a bajar y Adelante Andalucía 'echa' a VOX del tercer puesto

Por otra parte, Adelante Andalucía se ha hecho con el 15% superando a un VOX que se queda con el 12%, prácticamente calcando el resultado de los últimos comicios de 2022.

Aun así, el partido verde pierde la tercera posición de las últimas elecciones y ve como Adelante Andalucía se establece por delante superándoles en tres puntos.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 92,88% Actualizado a las: 22:37 Andalucía

Sevilla

Dos Hermanas DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 36,54 25.606 PSOE-A - 22,73 15.931 ADELANTE ANDALUCÍA - 15,28 10.708 VOX - 12,57 8.812 PorA - 6,08 4.263 SALF - 3,47 2.438 PACMA - 0,87 610 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,28 201 ANDALUCISTAS-PA - 0,18 127 FE de las JONS - 0,15 112 PCPA - 0,13 95 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,12 91 PODER ANDALUZ - 0,11 84 MUNDO+JUSTO - 0,1 77 NA - 0,07 55 PCTE - 0,07 54 Resumen del escrutinio: Participación: 67% +8.2 % Votos contabilizados: 70.731 92,88% Abstenciones: 34.823 32,99% Votos en blanco: 802 1,14% Votos nulos: 665 0,94%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Dos Hermanas, Sevilla

El Partido Popular (PP) obtuvo 16.852 votos más que en 2018 en las elecciones de Andalucía, que equivale al 38,15% de los votos. Por detrás y como segunda fuerza política se situó el PSOE, que perdió 2,15 puntos hasta obtener el 25,46% de los votos.

Les siguió Vox con el 12,59% de los votos, que equivale a 1,06 puntos más que en las anteriores elecciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.