Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la provincia de Málaga

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Cuántos diputados se eligen en Málaga para el Parlamento de Andalucía

En las elecciones al Parlamento de Andalucía se eligen 109 diputados, 13 de ellos en la provincia de Málaga.

En los gráficos a continuación podrás seguir el recuento y el escrutinio de votos en tiempo real y conocer los resultados actualizados al minuto.

Una vez se produzca el cierre de colegios electorales podrás consultar los datos finales y conocer quién ha ganado.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:08 Andalucía

Málaga DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos 29 0 0 0 SOCIEDAD UNIDA 0 0 0 CONECTA 0 0 0 ANDALUCISTAS-PA 0 0 0 PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0 0 PorA 0 0 0 PSOE-A 0 0 0 PCPA 0 0 0 SALF 0 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA 0 0 0 PP 0 0 0 NA 0 0 0 FE de las JONS 0 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 0 MUNDO+JUSTO 0 0 0 VOX 0 0 0 PACMA 0 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -56.2 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Málaga

El partido liderado por Juanma Moreno consiguió afianzarse en esta provincia tras obtener el PP un 46% de los votos y se hizo con 10 escaños, 6 más que en los anteriores comicios.

La segunda fuerza más votada fue el PSOE, con 4 escaños y el 20% de votos. Vox logró dos escaños por la provincia de Málaga tras conseguir un apoyo del 13%.

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