17M
Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la provincia de Jaén
Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la provincia de Jaén.
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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.
El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.
Cuántos diputados se eligen en Jaén para el Parlamento de Andalucía
En las elecciones al Parlamento de Andalucía se eligen 109 diputados, 11 de ellos en la provincia de Jaén.
En los gráficos a continuación podrás seguir el recuento y el escrutinio de votos en tiempo real y conocer los resultados actualizados al minuto.
Una vez se produzca el cierre de colegios electorales podrás consultar los datos finales y conocer quién ha ganado.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 0%
Actualizado a las: 20:08
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|ANDALUCISTAS - PA
|0
|0
|0
|JM+
|0
|0
|0
|PorA
|0
|0
|0
|PSOE-A
|0
|0
|0
|PCPA
|0
|0
|0
|SALF
|0
|0
|0
|ADELANTE ANDALUCÍA
|0
|0
|0
|PP
|0
|0
|0
|NA
|0
|0
|0
|FE de las JONS
|0
|0
|0
|ESCAÑOS EN BLANCO
|0
|0
|0
|MUNDO+JUSTO
|0
|0
|0
|VOX
|0
|0
|0
|PACMA
|0
|0
|0
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 0%-63.7 %
|Votos contabilizados:
|0
|0%
|Abstenciones:
|0
|0%
|Votos en blanco:
|0
|0%
|Votos nulos:
|0
|0%
Resultado de las elecciones en
Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Jaén
El PP obtuvo 6 escaños, 3 más que en las elecciones en Andalucía en 2018, con un 42% de los votos.
Por su parte, el PSOE y Vox mantuvieron sus escaños con respectos a las elecciones anteriores: 4 y 1 respectivamente.
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