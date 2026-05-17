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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la provincia de Córdoba

Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la provincia de Córdoba.

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Publicado:

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Cuántos diputados se eligen en Córdoba para el Parlamento de Andalucía

En las elecciones al Parlamento de Andalucía se eligen 109 diputados, 12 de ellos en la provincia de Córdoba.

En los gráficos a continuación podrás seguir el recuento y el escrutinio de votos en tiempo real y conocer los resultados actualizados al minuto.

Una vez se produzca el cierre de colegios electorales podrás consultar los datos finales y conocer quién ha ganado.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 0%

Actualizado a las: 20:08

      Resultado de las elecciones en

      Córdoba Lucena Puente Genil Montilla Priego de Córdoba Palma del Río Cabra Baena Pozoblanco La Carlota
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      ANDALUCISTAS-PA 0 0 0
      PCTE 0 0 0
      PorA 0 0 0
      PSOE-A 0 0 0
      PCPA 0 0 0
      SALF 0 0 0
      ADELANTE ANDALUCÍA 0 0 0
      PP 0 0 0
      NA 0 0 0
      FE de las JONS 0 0 0
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 0
      MUNDO+JUSTO 0 0 0
      VOX 0 0 0
      PACMA 0 0 0
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 0%

      -62.5 %
      Votos contabilizados: 0 0%
      Abstenciones: 0 0%
      Votos en blanco: 0 0%
      Votos nulos: 0 0%

      Resultado de las elecciones en

      Córdoba Lucena Puente Genil Montilla Priego de Córdoba Palma del Río Cabra Baena Pozoblanco La Carlota

      Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Córdoba

      En la provincia de Córdoba, el Partido Popular también fue el ganador con 7 escaños y el 44% de los votos.

      Por su parte, el PSOE se mantuvo en los 3 escaños y un 23% de los votos.

      Finalmente Vox mantuvo el escaño que había obtenido en las anteriores elecciones en Andalucía por la provincia de Córdoba gracias al 12% de los votos.

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