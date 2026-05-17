Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la provincia de Córdoba

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Cuántos diputados se eligen en Córdoba para el Parlamento de Andalucía

En las elecciones al Parlamento de Andalucía se eligen 109 diputados, 12 de ellos en la provincia de Córdoba.

En los gráficos a continuación podrás seguir el recuento y el escrutinio de votos en tiempo real y conocer los resultados actualizados al minuto.

Una vez se produzca el cierre de colegios electorales podrás consultar los datos finales y conocer quién ha ganado.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:08 Andalucía

Córdoba DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos ANDALUCISTAS-PA 0 0 0 PCTE 0 0 0 PorA 0 0 0 PSOE-A 0 0 0 PCPA 0 0 0 SALF 0 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA 0 0 0 PP 0 0 0 NA 0 0 0 FE de las JONS 0 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 0 MUNDO+JUSTO 0 0 0 VOX 0 0 0 PACMA 0 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -62.5 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Córdoba

En la provincia de Córdoba, el Partido Popular también fue el ganador con 7 escaños y el 44% de los votos.

Por su parte, el PSOE se mantuvo en los 3 escaños y un 23% de los votos.

Finalmente Vox mantuvo el escaño que había obtenido en las anteriores elecciones en Andalucía por la provincia de Córdoba gracias al 12% de los votos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.