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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la provincia de Almería

Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la provincia de Almería.

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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Cuántos diputados se eligen en Almería para el Parlamento de Andalucía

En las elecciones al Parlamento de Andalucía se eligen 109 diputados, 12 de ellos en la provincia de Almería.

En los gráficos a continuación podrás seguir el recuento y el escrutinio de votos en tiempo real y conocer los resultados actualizados al minuto.

Una vez se produzca el cierre de colegios electorales podrás consultar los datos finales y conocer quién ha ganado.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 0%

Actualizado a las: 17:09

      Resultado de las elecciones en

      Almería Roquetas de Mar El Ejido Níjar Vícar Adra Huércal-Overa Huércal de Almería Vera Cuevas del Almanzora
      DATOS
      PACTOS
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      ANDALUCISTAS - PA 0 0 0
      IZAR 0 0 0
      PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0 0
      PorA 0 0 0
      PSOE-A 0 0 0
      PCPA 0 0 0
      SALF 0 0 0
      ADELANTE ANDALUCÍA 0 0 0
      PP 0 0 0
      NA 0 0 0
      ALM 0 0 0
      FE de las JONS 0 0 0
      ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 0
      MUNDO+JUSTO 0 0 0
      VOX 0 0 0
      PACMA 0 0 0
      IPAL 0 0 0
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 0%

      -56.0 %
      Votos contabilizados: 0 0%
      Abstenciones: 0 0%
      Votos en blanco: 0 0%
      Votos nulos: 0 0%

      Resultado de las elecciones en

      Almería Roquetas de Mar El Ejido Níjar Vícar Adra Huércal-Overa Huércal de Almería Vera Cuevas del Almanzora

      Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Almería

      En Almería el PP obtuvo 6 de los 12 escaños que tiene esta provincia en el Parlamento de Andalucía. El partido de Juanma Moreno consiguió dos escaños más que en 2018, con el 45% de los votos.

      Por su parte, Vox, el partido de la candidata Macarena Olona, consiguió 3 escaños, uno más de los 2 de los comicios de 2018. La formación verde ha sacado el 20% de los votos.

      Estos datos supusieron un empate de Vox con el PSOE en la provincia de Almería, que consiguió también 3 escaños con el 22% de los votos.

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      El servicio de Correos se encarga de entregar los votos recibidos hasta el 13 de mayo en su correspondiente mesa electoral.

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