Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en la provincia de Almería

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 enfrentan a los principales referentes políticos de la comunidad.

El presidente en funciones, Juanma Moreno, vuelve a encabezar la lista del Partido Popular con la intención de revalidar el Gobierno.

Cuántos diputados se eligen en Almería para el Parlamento de Andalucía

En las elecciones al Parlamento de Andalucía se eligen 109 diputados, 12 de ellos en la provincia de Almería.

En los gráficos a continuación podrás seguir el recuento y el escrutinio de votos en tiempo real y conocer los resultados actualizados al minuto.

Una vez se produzca el cierre de colegios electorales podrás consultar los datos finales y conocer quién ha ganado.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 17:09 Andalucía

Almería DATOS PACTOS EN DISPUTA Partido Escaños % Votos ANDALUCISTAS - PA 0 0 0 IZAR 0 0 0 PARTIDO AUTÓNOMOS 0 0 0 PorA 0 0 0 PSOE-A 0 0 0 PCPA 0 0 0 SALF 0 0 0 ADELANTE ANDALUCÍA 0 0 0 PP 0 0 0 NA 0 0 0 ALM 0 0 0 FE de las JONS 0 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 0 MUNDO+JUSTO 0 0 0 VOX 0 0 0 PACMA 0 0 0 IPAL 0 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -56.0 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Almería

En Almería el PP obtuvo 6 de los 12 escaños que tiene esta provincia en el Parlamento de Andalucía. El partido de Juanma Moreno consiguió dos escaños más que en 2018, con el 45% de los votos.

Por su parte, Vox, el partido de la candidata Macarena Olona, consiguió 3 escaños, uno más de los 2 de los comicios de 2018. La formación verde ha sacado el 20% de los votos.

Estos datos supusieron un empate de Vox con el PSOE en la provincia de Almería, que consiguió también 3 escaños con el 22% de los votos.

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