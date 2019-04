Vídeo: Pedro Sánchez, dispuesto a aplicar el 155 en Cataluña si vuelve a ser necesario

ENTREVISTA EN ANTENA 3 NOTICIAS

"Los independentistas y la derecha saben que siempre he defendido la integridad del Estado y la soberanía territorial. No va a haber referéndum. Si tengo que aplicar el 155 lo haré con el consenso, no como defienden PP y Ciudadanos. Y lo haré según el desafío que se plantee. No quiero hacerlo, pero si fuera necesario, actuaré con toda contundencia", ha dicho.