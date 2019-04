CATALUÑA

"No es un problema de independencia, eso lo saben ellos, y la derecha. El problema es la convivencia. Queremos profundizar ese autogobierno, reforzar el estado autonómico y mejorar dificultades del modelo territorial".

"Yo creo que el independentismo tiene hablar con la sociedad para decirle que les han engañado y que el problema solo se solventa con dialogo dentro de la Constitución y no con confrontación"

PLURINACIONALIDAD

"Siempre reivindico el articulo 2 de la Constitución: la nación española es indisoluble y reconoce la autonomía de las CCAA y las nacionalidades. Esa pluralidad tiene que estar reconocida".

INDULTOS

"Una cosa es hablar de responsabilidades penales que se dirimen en el Constitucional y otra las resposabilidades políticas. Por mi parte son claras: yo reprueblo la actitud de los independentistas, por irresponsables y por haber fracturado la conviencia (...) Dejemos trabajar a la Justicia".

¿APLICAR EL 155?

""Los independentistas y la derecha saben que siempre he defendido la integridfad del EStado y la soberanóia territorial. No va a haber referéndum. Si tengo que aplicar el 1555 lo haré con el consenso, no como defienden PP y Ciudadanos. Y lo haré según el desafío que se plantee. No quiero hacerlo, pero si fuera necesario, actuaré con toda contundencia".

PACTOS POSTELECTORALES

"No empecemos la casa por el tejado. Los españoles tienen que hablar y decidir. Yo contemplo esta campaña en tres ejes: la justicia social, la limpieza de la corrupción y la convivencia. A partir de ahí creo que las encuestas dicen que se puede abrir un tercer espacio de gobierno socialista"

EXHUMACIÓN DE FRANCO

"La exhumacion sera el 10 de junio. Vivimos en un estado de derecho y hay que decir que el gobierno cumple con la ley"

ECONOMÍA

"El año 2018 hemos acabado con defidit publico mas bajo (2,6%) del previsto. Queremos acabar con el 2%, eguimos senda consolidacion fiscal. Hemos salido por primera vez del brazo corrector de la CE. Se esta consolidando eso tiene que ver con el nivel de actividad. En estos 12 meses se han creado muchos puestos de trabajo y afiliación".