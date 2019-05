PP de Madrid: el año que vivió peligrosamente... y no ha terminado

Cristina Cifuentes sustituyó a Esperanza Aguirre hasta aquel "a los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo...", pero se vio obligada a marcharse, por el caso máster y un vídeo comprometido en una tienda. Llegó Ángel Garrido a la presidencia de la Comunidad de Madrid y un año después ni milita ya en el PP. Han sido 365 días de vértigo para el partido mayoritario en la comunidad durante muchos años, un partido hoy irreconocible y en crisis. Aquel 2 de mayo, Casado todavía era el favorito en las quinielas para ser el candidato a la Comunidad de Madrid, y las protagonistas fueron Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Dos mujeres, las más poderosas del PP, y enfrentadas. Su enemistad, un secreto a voces, quedó en evidencia con la imagen de una silla entre ellas durante los actos oficiales.

Cospedal dimitió por las escuchas del excomisario Villarejo, trabaja como abogada del Estado. Sáenz de Santamaría está en un despacho de abogados. En la moción de censura cayó Rajoy. Cospedal, Saenz de Santamaría y Casado se enfrentaron en las primeras primarias del PP. La sorpresa fue que él salio victorioso. El resto ya es historia, abierta otra vez tras el resultado del 28M y ante el 26M.