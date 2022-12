Casado pide a Vox que no se presente en las provincias pequeñas para no dividir el voto

Desde Zaragoza, después de firmar un acuerdo con el Partido Aragonés para las elecciones generales y recordar los que tiene el PP con Foro Asturias y UPN en Navarra, Pablo Casado ha hecho una apelación directa a Vox, aunque sin mentarlo: "Ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad y es pensar si en aquellas elecciones en las que no van a tener representación en algunas circunscripciones, si merece la pena para que algunos escaños pasen al Partido Socialista o a Podemos".

El Partido Popular va a acudir al Tribunal Constitucional contra los 'viernes sociales' del gobierno. La Junta Electoral no admitió sus argumentos contra las ruedas de prensa de los viernes, tras el consejo de ministros, pero ahora quieren que el tribunal acabe con la pretensión de Pedro Sánchez de "hacer en ocho semanas lo que no ha hecho en ocho meses... en España no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos".

Vox responde a Casado

Vox ha respondido este miércoles al líder del PP que se presentará en todas las provincias en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Es más, considera que, en todo caso, son ellos los que deberían pedir al PP que retire su candidatura en aquellas autonomías en las que "están por encima de los populares", en virtud de las encuestas que se están publicando.

Así se ha pronunciado después de que Casado haya pedido a los "partidos nuevos" que hagan una "reflexión" sobre si conviene que concurran o no en las circunscripciones pequeñas en las elecciones generales de abril, ya que, según ha dicho, eso hará que se "divida el voto" del centro-derecha y, por lo tanto, salga beneficiado el PSOE y Podemos.

Vox "no se va a plegar" a los intereses del PP

Ante esa "petición pública" de Pablo Casado, Vox ha difundido un comunicado en el que señala que el partido "mantiene sus candidaturas en todas las circunscripciones electorales" ante los comicios del 28 de abril. De hecho, señala que el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ya contestó a su homólogo del PP, Teodoro García Egea, que la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido era "inamovible" y que Vox "no se va a plegar a los intereses de ningún otro partido político".

En este sentido, recuerda que Vox se comprometió a "representar a los españoles en las elecciones generales presentando candidaturas en todas las circunscripciones electorales y mantiene su compromiso frente a las peticiones de otras formaciones políticas".

Ve incumplimientos en Andalucía

Es más, el partido de Santiago Abascal asegura en el mismo comunicado que el PP ha "rechazado las solicitudes presentadas en Andalucía por Vox", después del acuerdo alcanzado con el PP para la investidura de Juanma Moreno al frente de la Junta.

Así, Vox acusa al PP de estar "incumpliendo varios de los puntos de los acuerdos de investidura en esa comunidad autónoma", "dejando claro que no tiene ninguna intención de ser el partido que solucione los problemas de los españoles".

Por todo ello, en aras del "voto útil" y usando los "mismos argumentos, dice que Vox "debería pedir al PP que retire su candidatura en aquellas comunidades autónomas en las que este partido político esté por encima de los populares en intención de voto", en alusión a los datos que están publicando las encuestas.