El PP recrudece su discurso contra Pedro Sánchez: "No puede decir que va a ilegalizar la prostitución cuando participó del negocio"

Tras la comparecencia del Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados el pasado 9 de julio, Alberto Núñez Feijóo ha elevado el tono contra Pedro Sánchez. El presidente de los Populares expuso una información que según dice, se conoce desde el 2014. Quiso en una de sus intervenciones poner el foco del debate en los negocios del difunto suegro de Pedro Sánchez.

"¿Pero dónde vive usted, pero de qué prostíbulos me habla? Usted ha sido partícipe a título lucrativo de un abominable negocio" con esta frase se refería el gallego a las saunas que el padre de Begoña Gómez tenía en la capital de España y en los que supuestamente también algunas personas ejercerían la prostitución.

Unas palabras que el líder del PP ha reafirmado: "Yo no he hecho ninguna crítica, he hecho una crónica al respecto". "Usted no puede ser un adalid y decir que va a ilegalizar la prostitución cuando usted participó del abominable negocio de la prostitución. Y lo vuelvo a repetir, y eso no es ninguna crítica, es una crónica a los hechos acreditados y publicados en nuestro país desde hace una década", ha destacado en rueda de persona.

Este ha sido un punto de inflexión en el discurso de los populares que dicen, ya se han hartado de los ataques personales constantes de los socialistas con la foto de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado y las acusaciones al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este recrudecimiento del discurso tendría su refrendo en Esther Muñoz, la nueva portavoz de los populares en el congreso, que suscribía las palabras sus palabras. García Albiol por su parte, también ha recordado que Isabel Díaz Ayuso lleva sufriendo este tipo de ataques durante mucho tiempo.

Respuesta del Gobierno

En el gobierno, que el líder de la oposición haya puesto el foco en el ámbito personal del presidente Sánchez, ha hecho reaccionar frontalmente a sus ministros. Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, dice que el PP con este cambio se ha sumergido en las cloacas. Otros ministros directamente se centran en Feijóo.

Diana Morant, la Ministra de Universidades lo califica como el dirigente mas sucio del PP. Pero el ministro más duro contra Feijóo ha sido Óscar López. El Ministro para la Transformación Digital, acusa a Feijóo de utilizar informaciones de Villarejo contra Sánchez y su familia. Le llama "costalero de Ayuso" y dice que esta es una maniobra para tapar la corrupción de la presidenta madrileña.

