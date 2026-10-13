Esta es la mejor foto de los espectadores del tiempo de septiembre de 2026

Ya sabemos cuál es la mejor foto del tiempo del mes de septiembre. En esta ocasión, la protagonista es una espectacular tormenta eléctrica. Una imagen nocturna en la que los rayos se ramifican sobre los edificios e iluminan el cielo con tonos azulados y violetas.

La fotografía, tomada en Mollet del Vallés por Juan Andrés, muestra un entramado de descargas que se extiende por buena parte del cielo. Entre ellas destaca un rayo especialmente luminoso que desciende hacia el horizonte y concentra la atención en el centro de la escena. Las nubes, iluminadas por el resplandor, completan una estampa de gran fuerza visual.

En primer plano, una azotea mojada refleja la luz de los relámpagos. Las siluetas de los edificios y las chimeneas contrastan con la claridad del cielo, mientras que los reflejos sobre el suelo añaden profundidad a la composición. La imagen captura un instante en el que la tormenta transforma por completo el paisaje urbano.

La fotografía ganadora refleja el espíritu de 'Las Imágenes de El Tiempo': descubrir cómo la meteorología convierte escenarios cotidianos en escenas extraordinarias a través de la mirada de quienes participan.

Frente a la calma de la luna llena que protagonizó la imagen vencedora de agosto, septiembre nos deja una instantánea marcada por la intensidad y la luz de una tormenta.

¿Te gustaría ser el próximo ganador de 'Las Imágenes de El Tiempo' de Antena 3 Noticias? Participar es sencillo: comparte con nosotros esas escenas que consigas captar y únete a nuestra comunidad de fotógrafos. Cada mes, los espectadores pueden elegir su fotografía favorita en una nueva votación. Anímate a mostrarnos tu mirada y forma parte de esta galería compartida.

Resultados de la votación de septiembre