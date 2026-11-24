Ya tenemos encima el frente atlántico que arrastra de tras de él una masa de aire polar. Según vaya adentrándose en la península, irá desplomando las temperaturas y también la cota de nieve. Todo en un día de abrigos y de paraguas, que podrá dejarnos también nevadas, en zonas altas del noroeste y sierras del centro.

Las lluvias podrán ser fuertes en el oeste de Galicia. Durante la mañana han descargado en Extremadura, Castilla y León, La Rioja y el interior del País Vasco. Se irán extendiendo a casi todo el país según trascurra el martes. Al margen se van a quedar en ambos archipiélagos, Ceuta, Melilla y casi todo el litoral Mediterráneo, salvo en el de Cataluña. Donde las a última hora del día llegarán las precipitaciones.

La masa de aire polar hará que la nieve pueda aparecer en cotas más bajas a partir del mediodía. Los avisos por nevadas se activan en León, Principado de Asturias, e interior de Galicia. Con una cota de 1.400m por la tarde, y al final del martes de solo 1.100m en estas zonas. Nevadas que también se esperan con más abundancia en los pirineos entre hoy y mañana.

Tarde de abrigo

El desplome de las temperaturas en la mitad norte, se dejarán notar en las máximas previstas. Tendrán una tarde de abrigo, y además frío viento en Castilla y León, con valores que no pasarán de 8 ºC en León; Frío que llega a Madrid capital con 9º previstos a partir del Mediodía. 10º Se prevén en Valladolid, Lugo, Logroño, Pamplona y Cáceres. Por el contrario, los 20º resisten en Andalucía, Región de Murcia, Palma y litoral de la Comunidad Valenciana. Por encima se mantendrán con 25º en las capitales canarias.

Mañana el descenso de las temperaturas máximas llegará a la mitad sur. Donde las lluvias se habrán marchado del sur. Aún continuarán en las comunidades del Cantábrico y zonas de montaña del centro.

Precisamente en la cordillera Cantábrica, puertos de Soria, de Segovia, de Ávila y la de Comunidad de Madrid podrán ver las primeras nevadas de la temporada, a partir de unos 1.400 m de altura. Nieve que también se prevé en zonas de montaña de La Rioja y Soria. En el resto, el viento del norte dejará grandes claros. A largo plazo, vemos que este panorama de frío se va a mantener durante toda la semana. Se confirma que el 29N, vendrá marcado por el sol y también por el frío.

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