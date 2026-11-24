Durante el día de hoy hemos tenido un frente atlantico atravesando la península de oeste a este y ahora, al llegar la noche, empezará a llegarnos una descarga fría que viene detrás y que hará bajar la cota de nieve. Ya ha ha empezado a nevar en las montañas del noroeste y en las próximas horas lo hará en las resto del norte y zona centro peninsular.

Y mañana más, ya que la coa de nieve se situará en 1300-1700 metros en el centro y 900-1400 metros en el norte, según los cálculos de AEMET, que ha puesto también avisos de nivel amarillo para mañana por nevadas, lluvias y viento y de nivel naranja por fenómenos costeros.

Más viento, más olas y más nevadas

Y también más frío para mañana. Será en el norte de la península donde se concentre toda esta inestabilidad y ahí tendremos el tiempo más adverso. Por un lado por las lluvias -e incluso con tormentas- que este miércoles van a ser fuertes y persistentes en el Cantábrico y norte de Galicia; por otro la lado también por las nevadas que ya están cayendo en montañas del centro y norte peninsular pero que sobre todo será hoy cuando puedan dejar ya algún acumulado importante en la codillera cantábrica de Asturias y Leon, las montañas gallegas, sierras de Burgos, Soria y La Rioja y también en Pirineos.

Además del tercio norte tendremos fuertes rachas de viento en el este de la península -tenemos también avisos de nivel amarillo por viento en zonas de Cataluña, Valencia, Alicante y el Valle de Almanzora en Almería- y lluvias por la mañana en la zona centro o incluso en la mitad sur, pero estas no durarán mucho.

Siguen bajando las temperaturas

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, de forma notable en interiores del tercio sureste y las mínimas de primera hora podrían subir mañana en Baleares y zonas de la fachada oriental pero predominarán los descensos en el resto de la Península y en Canarias.

Tendremos de nuevo heladas débiles en las montañas de la mitad norte y, puntualmente, en la meseta norte. En Granada la máxima se quedará solo en 14º cuando hace dos días estábamos a 26º y en el litoral todavía no cambiarán las temperaturas. En Alicante, por ejemplo, mañana aún llegarán a los 22º de máxima. Para completar el día otoñal podrían aparecer bancos de niebla matinales en entornos de montaña, en la meseta sur y en el valle del Guadalquivir.

Y hoy bajan las temperaturas en el interior de la comunidad valenciana, región de Murcia y el este de Andalucía. En el litoral sin embargo seguirán superando los 20º.