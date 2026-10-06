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Vota la mejor foto de los espectadores de septiembre

Estas son las mejores instantáneas que hemos recibido de los espectadores durante el mes de septiembre. Vota aquí tu favorita.

Mejor foto de los espectadores de Septiembre

Mejor foto de los espectadores de Septiembre Antena 3 Noticias

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Belén Montero
Belén Montero
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Septiembre nos ha dejado un extraordinario repertorio de cielos, luces y paisajes captados por nuestros espectadores.

El final del verano ha traído amaneceres y atardeceres de intensos tonos anaranjados, nubes imponentes, escenas de playa y hasta una espectacular tormenta eléctrica que demuestra, una vez más, la fuerza y belleza de la atmósfera.

Gracias a las imágenes enviadas por los participantes, viajamos hasta el Mar Menor, donde el crepúsculo tiñe de rosas, violetas y dorados el cielo sobre la costa.

También contemplamos una impresionante puesta de sol sobre la ría de Vigo, con las islas recortadas frente a un horizonte incendiado. La selección de este mes nos lleva igualmente a Quel, en La Rioja, para disfrutar de un atardecer que ilumina el cielo entre las siluetas de las casas y las montañas.

En Can Pastilla, Mallorca, el mar luce sus tonos turquesa bajo un cielo de grandes nubes de evolución, en una imagen que resume el ambiente todavía veraniego de septiembre. Los contrastes continúan con los delicados cirros y estelas que surcan el cielo de Corrales del Vino, en Zamora, y con una espectacular escena de nubes de tormenta sobre la playa del Perellonet, en Valencia.

Cierra la selección una impactante fotografía tomada en Mollet del Vallès, donde los rayos iluminan la noche y convierten el cielo en un auténtico espectáculo de luz.

Al final de esta noticia encontrarás todas las fotografías candidatas y podrás votar la que más te guste.

¿Cómo puedes enviar tus fotos?

En primer lugar, entra en la sección “Tus Imágenes” de nuestra web, donde encontrarás las fotos seleccionadas por comunidades autónomas. Después, revisa todas las candidatas: cada una ha sido elegida por nuestro equipo entre las imágenes enviadas por el público. Por último, haz clic en la casilla correspondiente a tu fotografía favorita para emitir tu voto.

Cada usuario puede elegir una sola imagen. Con tu participación, ayudarás a decidir cuál de estas espectaculares estampas se convertirá en el paisaje del mes. Pronto anunciaremos la fotografía ganadora.

¡No dejes pasar la oportunidad de que tu voto cuente y de que la mejor mirada de septiembre llegue a nuestra portada!

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