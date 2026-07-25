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El calor da este sábado una tregua y se reducen a siete las provincias que siguen en riesgo por altas temperaturas

El calor se reducirá en el día de hoy prácticamente en toda España, a excepción de siete provincias donde continuarán las altas temperaturas.

Imagen de archivo de una mujer protegiéndose del sol con su abanico.

Imagen de archivo de una mujer protegiéndose del sol con su abanico. Getty

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Juan Vivancos
Publicado:

Las temperaturas bajarán este sábado de forma generalizada y notable en buena parte de España. Este descenso permitirá que solo siete provincias permanezcan en aviso por calor, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Andalucía, Almería y Granada estarán en aviso amarillo por olas, mientras que Málaga lo estará por altas temperaturas. En Aragón, Huesca permanecerá en aviso amarillo por lluvias y tormentas al igual que Burgos, en Castilla y León.

En Cataluña, Barcelona estará en aviso por lluvias y tormentas; Girona tendrá aviso importante por tormentas y también por fenómenos costeros; Lleida permanecerá en riesgo por lluvias y tormentas, y Tarragona seguirá en aviso por calor.

En el País Vasco, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya estarán en alerta por lluvias y tormentas, mientras que en la Comunidad Valenciana, sus tres provincias continuarán en aviso por altas temperaturas.

Además, Asturias estará en aviso amarillo por lluvias y tormentas; Baleares, en aviso naranja por rissagas y amarillo por calor; Cantabria, en aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas; Murcia, en aviso amarillo por calor; y Navarra, por lluvias y tormentas.

La aparición de una dana

El paso de una dana por el norte peninsular dejará una situación de inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y chubascos acompañados de tormenta y, de forma local, de granizo.

En un primer momento, las precipitaciones afectarán sobre todo al noroeste, aunque a partir de las horas centrales del día se intensificarán y se extenderán al resto del tercio norte. Podrán ser fuertes o incluso muy fuertes en el área cantábrica y el entorno de los Pirineos, con posibilidad de acumulaciones importantes en el Cantábrico oriental.

En el resto del país predominarán los intervalos de nubes medias y altas en Baleares y los cielos poco nubosos o despejados. También habrá algunas nubes bajas en puntos del extremo oeste peninsular y, por la tarde, nubes de evolución en la mitad norte que podrían dejar algún chubasco aislado.

En Canarias la Aemet prevé cielos nubosos en el norte de las islas y poco nubosos en el sur. Además, podrán formarse bancos de niebla a primeras horas en zonas del interior del noreste peninsular y continuará la presencia de polvo en suspensión en el Mediterráneo y el archipiélago canario.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada, con una bajada especialmente acusada de las máximas en el interior de la mitad este peninsular, donde el descenso podrá ser incluso extraordinario en algunos puntos. La excepción estará en el litoral mediterráneo y las Rías Baixas, donde las máximas subirán. En Canarias, el descenso será ligero.

Solo se superarán los 35 grados en zonas del litoral mediterráneo y Baleares, mientras que las noches tropicales quedarán restringidas al entorno mediterráneo y al valle del Guadalquivir.

En cuanto al viento, soplará alisio fuerte con rachas muy intensas en Canarias. También se esperan intervalos de viento fuerte del oeste en el Cantábrico, el Estrecho y el mar de Alborán, así como viento del norte en el Ampurdán y el litoral atlántico gallego.

Además, habrá cierzo moderado, con posibles rachas muy fuertes en el valle del Ebro, y viento moderado de componente sur, girando a oeste en Baleares. En el resto del país predominarán los vientos de componente oeste y norte, flojos al inicio del día y moderados a partir de la tarde.

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