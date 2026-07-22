Llega el pico de la ola de calor, y después, un abrupto descenso térmico: Los detalles del respiro, con César Gonzalo

Llega lo peor de esta ola calor. Hoy con una nueva subida de las temperaturas en el norte y el interior. Y mañana, en el Mediterráneo donde tendrán que lidiar con sofocantes temperaturas. Así se despedirá esta tercera ola, porque a partir del viernes las temperaturas de golpe se van a desplomar en casi todo el territorio. De los 40ºC por la tarde pasaremos a unos mucho más llevaderos 30ºC en el centro. Si de momento hemos tenido más calor del habitual, durante el fin de semana las máximas incluso quedarán por debajo de lo normal. A cambio de tener más tormentas en el norte.

Incendios forestales

Las altas temperaturas se alían con la baja humedad del aire, y con el conocido como viento de ciclo diurno para elevar el riesgo de incendios forestales a extremo en casi todo el país. Viento que se llama diurno, porque durante la noche ayuda a los equipos de extinción al perder fuerza, pero en cambio a partir del mediodía podrá alcanzar de nuevo rachas de más de 40 km/h. Complicando las labores de extinción por la tarde.

Lo peor de la ola

Los avisos naranjas se extienden al centro por máximas de más de 40º en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Lleida y Mallorca. El calor se incrementa en Castilla y León, Extremadura, La Rioja por valores de 38º, y por valores de 36º en Navarra. En el extremo norte también se incrementa el calor, aunque no pasará de los los 28º en el Cantábrico ni de los 32º en Bilbao. Mañana jueves será en el Mediterráneo donde el calor será el protagonista con temperaturas que rozarán los 40ºC en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Reventón térmico

Seguiremos con tiempo estable, salvo en el este donde por la tarde las tormentas regresarán. Preocupan los posibles reventones térmicos: vendaval repentino que puede superar los 70 km/h. Por ello se activan los avisos por tormentas en Almería, Granada, Albacete, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Teruel y Tarragona. Además, hay que contar con algunas granizadas y chubascos que también podrán aparecer en los Pirineos. El viento seguirá acumulando nubes en el norte de Canarias en el resto predominarán los cielos despejados, y un día más envueltos en calima en el este y el centro.

Brusco descenso

Con el viernes el calor comenzará su retirada, con un brusco descenso en el oeste y el centro. El sábado continuará para dejar valores mucho más llevaderos, salvo en el Mediterráneo, allí continuarán rozando los 40ºC. En el resto nos olvidamos del fuerte calor para quedarnos con sólo 30º en Cáceres, Madrid, Ciudad Real y Ourense; Refrescará con 25º en León, 26º en Vitoria y sólo 22º en A Coruña. Como consecuencia las tormentas serán más abundantes durante el fin de semana.

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