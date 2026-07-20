Roberto Brasero avisa de lo que llega la segunda estrella de España: "Mañana llega la tercera ola de calor del verano"

Hoy llega la selección tras conquistar la segunda estrella y mañana llega la tercera... ola de calor de este verano. Ya hemos tenido dos y esta no parece que vaya a ser de las más fuertes en cuanto a picos de intensidad, pero sí en cuanto a persistencia: igual que con la celebración, queda calor para rato.

Hoy el desfile de los campeones será entre los 35º a la sombra que aún tendremos a esa hora en las calles de Madrid. Si sumamos las ganas de fiesta y celebrar, la sensación térmica seguro que es mucho más elevada. El calor, si eres campeón, se soporta mejor

Nueva ola de calor

Mañana empieza la tercera ola de calor de este verano. De nuevo subirán las temperaturas estos próximos días, las diurnas y las nocturnas y sobre todo afectará al este y sur de la península y el interior de Mallorca. Sin embargo en Canarias y el oeste y norte peninsular no serán tan elevadas como las que hemos tenido en las dos olas de calor anteriores.

Mañana las más altas las encontremos en Murcia y Córdoba con 41º y en Granada, Córdoba, Jaén, Ciudad Real, Zaragoza o Teruel con 40º esta tarde. En el resto se quedarán entre 35º a 38º salvo en Galicia y el Cantábrico donde se espera hoy una máxima de 30º en Bilbao y 27º en Coruña. Mañana sí subirán también las temperaturas en el tercio norte, sobre todo en la ribera del Ebro. El miércoles y jueves serán los días con más calor.

Tormentas con viento en el sureste

Todo ello en un ambiente de estabilidad, como corresponde a estas fechas veraniegas y calurosas pero el sureste puede romperse esa estabilidad de cara a la tarde con el crecimiento de nubes de evolución que pueden dar lugar a tormentas.

Para mañana se esperan algunas tormentas que pueden dejar fuertes rachas de viento e incluso alguna granizada en Albacete, norte de Murcia o el interior de Valencia. Todo ello con calima en los cielos de estas zonas y otros muchos puntos del sureste. Más azules y soleados será los del resto de España. Soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas y viento de poniente en el golfo de Cádiz y Estrecho.

Así evolucionará la ola de calor

Entre el miércoles 22 y el jueves 23 se espera el punto álgido de esta ola de calor, según el aviso especial de fenómenos adversos publicado hoy por la AEMET. El miércoles las temperaturas continuarán ascendiendo en gran parte de la vertiente atlántica peninsular, extendiéndose los ascensos este día también a la vertiente cantábrica y medio y alto Ebro. De esta forma, es probable que se alcancen los 40ºC en buena parte de los valles y depresiones del interior del tercio sur, a excepción de Extremadura, y este de la meseta Sur, incluso los 42ºC en el medio y alto Guadalquivir. Se mantendrán las temperaturas elevadas en el valle del Ebro, depresiones del nordeste e interior de Mallorca, en torno a 39-40ºC, así como en los valles del Pirineo, alrededor de 36-38ºC.

Sin embargo ese día es probable que bajen en gran parte del tercio este peninsular debido a la intensificación del régimen de brisas, por lo que en zonas como en la vega del Segura las temperaturas máximas, aun siendo elevadas, podrían quedar durante esta jornada por debajo de los 40ºC.

El jueves es probable que se intensifiquen los vientos del oeste, dando lugar a un incremento adicional de las temperaturas en la vertiente mediterránea, llegando posiblemente a los 44º en Murcia. También se mantendrán muy elevadas las temperaturas en el medio y alto Guadalquivir, valle del Ebro y depresiones del nordeste, en torno a 40-42º C.

El viernes 24 el escenario más probable apunta a la entrada de una masa más fresca por el noroeste peninsular, que iniciaría un descenso térmico que se iría generalizando en los siguientes días, con lo que es probable que este día ya no se cumplan los criterios de ola de calor, dándose por finalizado este episodio según el aviso de la agencia estatal.

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