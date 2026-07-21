Roberto Brasero alerta del peor día de la ola de calor: "Podríamos alcanzar los 45º"

Luchan los aviones anfibios del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio para combatir las llamas en la provincia de Guadalajara donde tenemos activos ahora mismo dos grandes incendios forestales. Y hemos alcanzado los 43º hoy por otro lado, por el sureste, con los registrados en Lorca (Región de Murcia) o en Albox (Almería) y casi en el aeropuerto de Granada donde pasan de 42º y en municipios de Málaga.

En el sureste peninsular se concentra el calor y además tenemos tormentas, como las que han recorrido esta tarde la Región de Murcia o la provincia de Albacete, que dejan fuertes rachas de viento y pueden desembocar en reventones térmicos que aceleran aún más el viento.

Mañana llega más calor

Mañana miércoles hará más calor ya que suben las temperaturas en toda España salvo en ese extremo oriental donde las tenemos tan altas. Justo en la franja mediterránea es donde mañana bajan un par de grados o tres, zonas del interior porque en el litoral no cambiarán.

En el resto sumaremos grados por la tarde. Mañana se quedarán en 41º de máxima en Granada y 40º en Murcia, como los 40º que se alcanzarán también por la tarde en Córdoba, Ciudad Real o Jaén o Zaragoza; 39º en Badajoz; 38º es la máxima prevista para Madrid y en Logroño, suben también de nuevo en Navarra y Castilla y León sin ser tan altas como en las anteriores olas.

Y las más suaves de España en Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias. Atención a las tormentas que pueden repetirse en el sureste peninsular acompañadas de fuertes vientos y de esa calima o polvo en suspensión que acompaña al calor en el este peninsular.

El jueves, el peor día

El jueves tendremos otro ascenso térmico adicional y brusco concentrado de nuevo en el este de la peninsular y Baleares. Los datos de ese día puede que justifiquen el haber calificado este periodo de ola de calor, porque serán más altos, de hasta 45º en el sureste, e iguales que los de mañana en el resto.

El viernes será parecido pero ya empezarán a bajar por el oeste peninsular y seguramente ya no será un día de ola de calor pero la verdadera novedad llegará el fin de semana con un posible -y transitorio- descenso generalizado de las temperaturas. Ahí se pondrá fin a esta ola y a la espera de la siguiente.