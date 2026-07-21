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Altas temperaturas

Como campeones, también por calor, comienza una nueva ola: César Gonzalo da los detalles

El calor sube un peldaño más en el interior. Con aviso naranja en 7 comunidades del este, donde se podrán superar los 40 ºC medidos a la sombra. La excepción la encontramos en el norte, y el oeste donde quedarán al margen de esta nueva ola de calor. Las tormentas podrán volver a dejar fuerte viento y granizadas en el este, en el resto el sol se mantendrá

César Gonzalo

Llega la tercera ola de calor de este verano, ni tan larga ni tan intensa como la última. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
Publicado:

¡Somos Campeones del Mundo! no hay duda, pero además también lo somos en cuanto el calor. Campeones de Europa gracias a los 42,7ºC alcanzados ayer en Jalance (Valencia). Superando a Sicilia en Italia y a Malta donde también superaban los 42º. Y todo esto cuando aún no había comenzado la tercera ola de calor del verano. Hoy sí ya está con nosotros.

Ola de calor

Suben las temperaturas máximas en casi todo el interior, para adentrarnos en la primera jornada de la nueva ola de calor. AEMET decreta el riesgo importante, aviso naranja, en Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Región de Murcia, interior de la Comunidad Valenciana y Mallorca. En todas estas regiones podrán superar los 40ºC medidos a la sombra. Además, el nivel amarillo se extiende por más de 38ºC en la Comunidad de Madrid; por 36º en Ourense, Cáceres, interior de Castilla y León, Ceuta y Melilla.

La excepción

El calor solo se reduce en La Rioja, Navarra, interior del País Vasco y Burgos con una ligera bajada. En el oeste del país las temperaturas apenas cambian. Estas dos regiones norte y oeste son las que quedarán al margen de esta nueva ola. Con temperaturas que hoy no pasarán de los 26º en Santander, Oviedo y A Coruña. En Canarias las máximas no rebasarán los 30ºC.

Calima y tormentas

Son dos elementos que nos van a seguir acompañando durante estos días. La calima delata la presencia de la masa de aire sahariano que nos acompaña y seguirá siendo abundante en el este. Las tormentas vuelven a ser probables en el este, especialmente en zonas de montaña. Una vez más podrán venir acompañadas de fuertes rachas de viento, granizadas y de rayos. Preocupa el aparato eléctrico de las tormentas, se va a encontrar con terreno seco y altas temperaturas, lo que podría desembocar en más incendios forestales. Los cielos despejados predominarán en el resto, acompañados de fuerte viento en el norte de A Coruña y de Canarias, dejando cielos nubosos en estos puntos.

Mañana lo peor

Las temperaturas volverán a subir en el interior para llegar al momento álgido de esta breve ola de calor. Provocando que el riesgo extremo abarque más áreas del centro donde se acercarán a los 40ºC. De cara al jueves, el máximo, se dejará sentir en las comunidades del Mediterráneo, donde subirán de forma acusada y generalizada. Después con algo de incertidumbre, la llegada de vientos del norte debería alejar de nosotros la masa de aire sahariano y recalentado, provocando un descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

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