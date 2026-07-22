Roberto Brasero advierte de un verano sin tregua: "Ya hemos tenido tres olas de calor"

De momento nos espera una madrugada tórrida con mínimas de 25º en el este y sur peninsular y también zonas de La Mancha. Contrastan con los 15º de mínima previstos en León o Burgos, las más bajas entre las capitales de España. Hoy hemos llegado a 44º en Granada y mañana se podrán alcanzar en Murcia.

El calor se intensificará en el este de España durante la jornada del jueves y regresa el color rojo al mapa de avisos: nivel rojo por altas temperaturas en las provincias de Valencia y Alicante (se espera superar los 43º en zonas de interior) o en gran parte de la Región de Murcia. Serán de nivel naranja en el resto del este de España (este de Andalucía, Aragón o Mallorca) y amarillos en la franja central peninsular y el sur de Gran Canaria.

En todo el oeste de la península, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco no hay avisos, ahí no afecta, como ya dijimos esta ola de calor, al contrario de lo que pasó con la histórica del mes de junio con la que estrenamos el verano.

Alivio para el fin de semana

A esta tercera ola le quedan pocas horas aunque serán intensas. Mañana suben las temperaturas pero el viernes ya empiezan a bajar y el sábado se generaliza ese descenso del termómetro. Seguirán altas en el este, pero como mucho 40º que se prevén en Murcia para el sábado y el resto de capitales, por debajo.

35º podría ser la máxima de Córdoba y Sevilla, 30º la de Madrid. Refrescará en el Cantábrico con algunos chubascos. Pero sobre todo tendremos un alivio del calor que ahora está haciendo, aunque parece que no será un cambio de tendencia sino un alivio transitorio ya que para la semana que viene se prevé un nuevo ascenso de las temperaturas, que es lo suyo esta fecha.

La cuestión es que, de nuevo, sea un ascenso más pronunciado que el habitual calor de verano. Este año la temperatura media del mes de julio en el conjunto de España está más de 3º por encima del promedio mensual del período de referencia.

El verano, de ola en ola

Un mes y un día se cumple hoy, casi seis semanas de verano astronómico en el que hemos tenido ya tres olas de calor, lo que viene siendo muy parecido a encadenar una tras otra. Como habrán comprobado en la mitad oriental de nuestro país donde se está cebando esta última ola y donde están viviendo un panorama similar desde hace así un mes, encadenando las noches cuando que no bajan de 24º o 25º y se prolongan los 30º hasta la madrugada.

Hay días que incluso pueden ser más altas, como el de mañana. Y luego vendrá cierta bajada, como hemos dicho, a la espera de un nuevo repunte, un nuevo pico, otra subida de aunque sea solo de un par de grados más pero que supere ya los umbrales de aviso y, cuando están tan altas, dos o tres grados más sí nota.

Puede ser la diferencia entre un día con o sin ola de calor. Pero verano caluroso está siendo, verano intenso. Siempre ha hecho calor en verano, sí, lógico, eso es el clima… pero ahora hace más. Y no es cuestión de un verano, de un periodo: esto es una tendencia. Desde el año 1976 hasta el 2000 España registró 43 olas de calor (datos climáticos de libre acceso en el repositorio de AEMET) y entre 2001 y 2025 fueron 91 olas de calor. Más del doble en el mismo intervalo. Y empiezan antes y son más intensas (con picos más altos). Lo comprobamos el año pasado con 16 días consecutivos en ola de calor en aquel agosto infernal y este año lo estamos viviendo, con un calor intenso y adelantado como esos récords de junio en el Cantábrico.

Dos olas han pasado, la tercera está a punto de terminar y podría venir una cuarta, es muy probable.

Ya lo contarán otros en estas páginas que a mí me toca vacacionar. Y realmente ahí es cuando empieza el verano para uno: cuando lo deja de contar. Calor, salud y relax. Y el 12 de agosto…. un espectáculo gratis en el cielo que viene a visitarnos a la puerta de casa: ¡Disfruten del eclipse!…y Feliz verano.

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