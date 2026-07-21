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Un reventón térmico siembra el caos en una avenida de L'Hospitalet

El fenómeno, que apenas duró unos minutos, derribó árboles, destrozó mobiliario urbano y obligó a reubicar un casal de verano.

Un reventón térmico siembra el caos en una avenida de L'Hospitalet

Un reventón térmico derriba árboles en Cataluña

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Diana Mora
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La avenida del Carrilet, en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, ha amanecido marcada por los efectos de un intenso reventón de viento que, en cuestión de minutos, transformó una de las principales arterias de la ciudad en un escenario de ramas caídas, farolas dañadas y vehículos afectados.

El episodio no dejó heridos, aunque sí importantes desperfectos materiales en un tramo de unos 500 metros.

Múltiples destrozos en medio kilómetro

El fenómeno se produjo durante una tormenta que descargó sobre el área metropolitana de Barcelona. Aunque la lluvia se prolongó durante cerca de media hora, el momento de mayor violencia fue muy breve. Ese corto intervalo bastó para arrancar árboles de raíz, desplazar motocicletas, romper toldos y obligar a movilizar a los servicios de emergencias.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron una treintena de avisos relacionados con el temporal, y sus efectivos han trabajado en la retirada de árboles y ramas con riesgo de caída, y en la revisión de fachadas y cubiertas para evitar nuevos desprendimientos. Paralelamente, las brigadas municipales han iniciado las tareas de limpieza y reparación de la zona.

Los vecinos todavía intentaban este martes asimilar lo ocurrido. Muchos explicaban que el viento llegó “de forma repentina y con una fuerza poco habitual”. Algunos relataron haber escuchado un fuerte estruendo antes de comprobar desde sus ventanas cómo caían árboles y volaban distintos elementos del mobiliario urbano. Otros aseguraban que nunca habían presenciado un episodio de estas características en el barrio y describían la escena posterior como impropia de una tormenta convencional.

Reventón meteorológico

Según han explicado los Bomberos, se trata de un reventón, un fenómeno meteorológico poco frecuente que se produce cuando una masa de aire frío desciende con gran velocidad desde una nube de tormenta y, al alcanzar el suelo, se expande de forma violenta en todas las direcciones. Las altas temperaturas registradas durante la jornada favorecieron la aparición de este episodio extremo.

El Ayuntamiento ha trasladado temporalmente un casal de verano que se desarrollaba en el centro como medida preventiva, al tener el toldo afectado.

El alcalde, David Quirós, ha destacado la coordinación entre los servicios de emergencia y ha señalado que se trató de un fenómeno muy localizado que no había sido anticipado por las previsiones meteorológicas.

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